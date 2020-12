Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Fin pour plusieurs ligues Aprs tre passs en phase 2, la majorit des ligues masculines, seniors et fminines ont dcid l'arrt complet de la saison 20/21 au 23 dcembre. Source : SIHF Stphane Ducret Post par Hockey Hebdo le 28/12/2020 22:24 Tweeter Catarina de Freitas (archives) Blach et Arosa pourraient retrouver le jeu... en fvrier Cela était dans l'air depuis plusieurs semaines (Regio League ont décidé l'arrêt définitif de la saison 2020/2021, pour neuf compétitions amateures suisses.



Les concernées sont: 2e ligue, 3e ligue, 4e ligue, Swiss Women Hockey League D, Swiss Women Hockey League D, Séniors, Vétérans et Division 50+. La Swiss Women Ice Hockey Cup est également stoppée avant même le premier stade des 32es de finales. Concernant la formation, la Swiss Ice Hockey Federation s'engage à ce que les joueurs et joueuses de la Relève puissent reprendre la compétition dès que possible.



Compte tenu de la situation actuelle, seuls les championnats de Swiss Regio League, 1ère ligue et Swiss Women Hockey League B pourraient reprendre, sous conditions. Il est possible que ces ligues reprennent du service dès le 20 février, si le contexte le permet. C'est la prochaine date butoire qui va occuper les responsables des clubs. Aussi, aucun relégué, ni promu ne sera validé, pour le compte de cette saison. Jusqu'ici les National League, Swiss League, U20-Elit, U17-Elit et Women's League continuent leur championnat.



En complément, voici les leaders des championnats romands au 23 décembre:

2e ligue

Groupe 1: HC Sarine-Fribourg

Groupe 2: HC Prilly Black Panthers



3e ligue

Groupe 1: HC Les Enfers-Montfaucon

Groupe 2: NYS Bluestar

Groupe 3: CP Meyrin

Groupe 4: Association HC Villars 1908



4e ligue

HC Crémines



SWHLC

Lausanne HC Féminin



SWHLD

