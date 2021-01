Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Fribourg prend le derby Fribourg est all prendre trois points Berne, sur le plus petit des carts. Source : MSL Stphane Ducret Post par Hockey Hebdo le 28/01/2021 23:28 Tweeter

Rencontres du mardi 26 janvier

SCRJ Lakers 2-3 tab EHC Biel-Bienne

Lausanne HC 2-1 tab HC Ambrì-Piotta (

HC Lugano 2-0 SC Bern

SCL Tigers 3-4 ap HC Davos

EV Zug 6-7 ap ZSC Lions

Genève-Servette HC - Fribourg-Gottéron - reporté (



Rencontres du jeudi 28 janvier

SC Bern 5-6 Fribourg-Gottéron

SC Bern - Genève-Servette HC - reporté (



Rencontres du vendredi 27 janvier

HC Lugano - Lausanne HC

ZSC Lions - HC Ambrì-Piotta



Rencontre du samedi 30 janvier





Rencontres du samedi 31 janvier

Fribourg-Gottéron - HC Davos

HC Lugano - SCRJ Lakers

ZSC Lions - SCL Tigers

EV Zug - HC Ambrì-Piotta

EHC Biel-Bienne - SC Bern

Genève-Servette HC - Lausanne HC - reporté (



2. ZSC Lions 58 pts

3. Fribourg-Gottéron 55 pts

4. Lausanne HC 47 pts

5. HC Davos 47 pts

6. EHC Biel-Bienne 45 pts

---------------------------------------

7. Genève-Servette HC 44 pts

8. HC Lugano 42 pts

9. SCRJ Lakers 33 pts

10. HC Ambrì-Piotta 33 pts

---------------------------------------

11. SCL Tigers 24 pts

12. SC Bern 19 pts



Prochaine journée: mardi, jeudi, vendredi et dimanche 2, 4, 5 et 7 février

Rencontre du lundi 25 janvier

EHC Visp 3-2 GCK Lions



Rencontres du mardi 26 janvier

HC Sierre 1-2 ap GCK Lions

HC La Chaux-de-Fonds 3-4 ap HC Ajoie

EHC Winterthur 1-4 SC Langenthal



Rencontres du mercredi 27 janvier

HCB Ticino Rockets 4-1 HC Thurgau

EHC Kloten 8-3 EHC Visp



Rencontres du vendredi 29 janvier

EHC Kloten - HC Ajoie



Rencontres du samedi 30 janvier

GCK Lions - HCB Ticino Rockets

SC Langenthal - EVZ Academy

EHC Olten - HC Sierre

HC Thurgau - HC La Chaux-de-Fonds

EHC Visp - EHC Winterthur

HC Ajoie - EHC Kloten



Classement après les matchs du 26 janvier

1. EHC Kloten 70 pts

2. SC Langenthal 69 pts

3. HC Ajoie 62 pts

4. EHC Olten 55 pts

5. HC Sierre 54 pts

6. HC La Chaux-de-Fonds 51 pts

---------------------------------------

7. HC Thurgau 44 pts

8. EHC Visp 40 pts

9. GCK Lions 36 pts

10. EVZ Academy 32 pts

---------------------------------------

11. HC Biasca Ticino Rockets 28 pts

12. EHC Winterthur 23 pts



