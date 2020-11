Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Hockey amateur en attente De la 4e ligue, la Swiss Regio League, en passant par la SWHLC et les U15 Top, tout le hockey amateur est arrt, en Helvtie. Source : SIHF Stphane Ducret Post par Hockey Hebdo le 28/11/2020 13:27 Tweeter Yves Fivaz / Hockeyfanradio.ch Star Chaux-de-Fonds et Tramelan doivent tre patients Le 25 novembre votre rédaction a interrogé Laurent Perroton, head coach du HCV Martigny, pour comprendre la situation dans laquelle le club se trouve (Swiss Regio League et la Swiss Ice Hockey Federation pour décider de la suite des événements. Pour rappel, la SIHF avait suspendu toute activité hockey, au niveau amateur, fin octobre (



La phase n°2 d'évolution du championnat a été adopté et implique les points suivants: une annulation des séries, promotion en Swiss League envisageable, selon le mode de championnat et les matchs reportés ne seront pas rejoués. Ces décisions ont été prises de manière unanime, par les clubs.



Le Comité du Sport Espoir et Amateur (CSEA) se réunit aujourd'hui, 28 novembre. Selon plusieurs informations, les clubs des autres ligues devraient également adopter la stratégie choisie par la plus haute division amateur. À l'heure actuelle, au niveau national, seules la Women's League et les catégories U17-Elit et U20-Elit, sont autorisées à jouer.



lire ici ). Le soir-même, une réunion avait lieu entre les douze clubs de et la pour décider de la suite des événements. Pour rappel, la SIHF avait suspendu toute activité hockey, au niveau amateur, fin octobre ( lire ici ). Le championnat de 3e division est toujours supendu et en attente des décisions du Conseil fédéral.La phase n°2 d'évolution du championnat a été adopté et implique les points suivants: une annulation des séries, promotion en Swiss League envisageable, selon le mode de championnat et les matchs reportés ne seront pas rejoués. Ces décisions ont été prises de manière unanime, par les clubs.Le se réunit aujourd'hui, 28 novembre. Selon plusieurs informations, les clubs des autres ligues devraient également adopter la stratégie choisie par la plus haute division amateur. À l'heure actuelle, au niveau national, seules la Women's League et les catégories U17-Elit et U20-Elit, sont autorisées à jouer.La première ligue nommée est la seule considérée comme "semi-professionnelle" au sens des autorités fédérales. Les deux autres, dépendent du sport professionnel. Depuis plusieurs semaines, quelques clubs, selon les autorisations et recommandantions cantonales, peuvent s'entraîner tout de même.











