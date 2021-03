Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Langetau rejoint les autres Kloten, Ajoie, Langenthal et Olten joueront les demi-finales de play-offs de Swiss League. Source : MSL Stphane Ducret Post par Hockey Hebdo le 28/03/2021 19:40 Tweeter

Voici les affiches, scores de séries et résultats des 1/4 de finale des play-offs:

1/4 de finale Score série 17.03 19.03 21.03 23.03 25.03 28.03 31.03* EHC Kloten

HC La Chaux-de-Fonds 4

1 5

4 4

0 7

1 4

5 8

0 FIN HC Ajoie

EHC Visp 4

0 2

1 5

2 7

0 3

1 FIN SC Langenthal

HC Thurgau 4

2 2

0 5

3 2

3 2

1 2

3 3

1 FIN HC Sierre

EHC Olten 0

4 0

4 2

3 1

5 5

6 FIN

Rappel du classement final de SL et des pré-play-offs:



Classement final de Swiss League

1. EHC Kloten 102 pts

2. HC Ajoie 102 pts

3. SC Langenthal 93 pts

4. HC Sierre 81 pts

5. EHC Olten 69 pts

6. HC Thurgau 68 pts

---------------------------------------

7. EHC Visp 66 pts

8. HC La Chaux-de-Fonds 65 pts

9. GCK Lions 56 pts

10. HC Biasca Ticino Rockets 51 pts

---------------------------------------

11. EVZ Academy 43 pts

12. EHC Winterthur 32 pts



Score série 10.03 12.03 14.03* EHC Visp

HCB Ticino Rockets 2

0 4

1 4

1 fin HC La Chaux-de-Fonds

GCK Lions 2

1 4

1 3

7 4

2

Voici les affiches, scores de séries et résultats des 1/4 de finale des play-offs:Rappel du classement final de SL et des pré-play-offs:1. EHC Kloten 102 pts2. HC Ajoie 102 pts3. SC Langenthal 93 pts4. HC Sierre 81 pts5. EHC Olten 69 pts6. HC Thurgau 68 pts---------------------------------------7. EHC Visp 66 pts8. HC La Chaux-de-Fonds 65 pts9. GCK Lions 56 pts10. HC Biasca Ticino Rockets 51 pts---------------------------------------11. EVZ Academy 43 pts12. EHC Winterthur 32 pts © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur