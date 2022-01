Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Le Taureau charge la Vouivre Pour bien terminer le mois de janvier, deux Romands, Zug, Davos et Lugano ont gagné à trois points. Zug s'est payé Ajoie avec une très large avance. Source : MSL La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 29/01/2022 à 09:45 Tweeter Rencontres du mardi 25 janvier EV Zug 5-4 ap HC Lugano (

SC Bern 3-1 Genève-Servette HC

HC Ajoie 3-7 SCRJ Lakers

ZSC Lions 5-2 HC Ambrì-Piotta

SCL Tigers - Lausanne HC - reporté

SC Bern 4-1 EV Zug

EHC Biel-Bienne 7-3 SCL Tigers

SCRJ Lakers 0-3 HC Davos

HC Lugano 4-1 HC Ambrì-Piotta

ZSC Lions 5-1 Lausanne HC

Rencontres du vendredi 28 janvier EV Zug 11-0 HC Ajoie

HC Davos 4-3 SC Bern

Fribourg-Gottéron 5-3 EHC Biel-Bienne

Genève-Servette HC 3-0 ZSC Lions

SCL Tigers 4-7 HC Lugano

Classement après les matchs du 27 janvier (au pt/match)
1. Fribourg-Gottéron 2.103 pts/m

2. EV Zug 2.000 pts/m

3. SCRJ Lakers 1.907 pts/m

4. ZSC Lions 1.881 pts/m

5. EHC Biel-Bienne 1.829 pts/m

6. HC Davos 1.659 pts/m

---------------------------------------

7. Lausanne HC 1.513 pts/m

8. Genève-Servette HC 1.488 pts/m

9. HC Lugano 1.463 pts/m

10. SC Bern 1.293 pts/m

---------------------------------------

11. HC Ambrì-Piotta 1.167 pts/m

12. SCL Tigers 0.762 pts/m

13. HC Ajoie 0.486 pts/m

en bleu, qualifié au moins pour les pré-play-offs

En violet, qualification en play-offs seulement par les pré-play-offs



Prochaines journées: pause olympique, puis mardi, mercredi, vendredi et samedi 22, 23, 25 et 26 février Rencontres du mardi 25 janvier

EVZ Academy 1-2 GCK Lions HC La Chaux-de-Fonds 2-0 EHC Visp

EHC Olten 3-6 EHC Kloten

SC Langenthal 4-3 tab EHC Winterthur

HC Sierre 3-4 ap HCB Ticino Rockets

Rencontres du vendredi 28 janvier

EHC Visp - HC Thurgau

EHC Kloten - HC La Chaux-de-Fonds

EHC Olten - EVZ Academy

HC Sierre - GCK Lions

HCB Ticino Rockets - SC Langenthal

Rencontres du dimanche 30 janvier

​EVZ Academy - EHC Olten

GCK Lions - HC Sierre

HCB Ticino Rockets - EHC Visp

EHC Winterthur - HC Thurgau

HC La Chaux-de-Fonds - EHC Kloten

Classement après les matchs du 25 janvier (au pt/match)
1. EHC Olten 2.528 pts/m
2. EHC Kloten 2.441 pts/m

3. HC La Chaux-de-Fonds 1.969 pts/m

4. HC Thurgau 1.676 pts/m

5. SC Langenthal 1.618 pts/m

6. EHC Visp 1.500 pts/m

---------------------------------------

7. HC Sierre 1.364 pts/m

3. HC La Chaux-de-Fonds 1.969 pts/m
4. HC Thurgau 1.676 pts/m
5. SC Langenthal 1.618 pts/m
6. EHC Visp 1.500 pts/m
---------------------------------------
7. HC Sierre 1.364 pts/m
8. GCK Lions 1.200 pts/m

10. EHC Winterthur 0.676 pts/m

---------------------------------------

11. HCB Ticino Rockets 0.588 pts/m *en bleu, qualifié au moins pour les pré-play-offs

9. EVZ Academy 0.912 pts/m
10. EHC Winterthur 0.676 pts/m
---------------------------------------
11. HCB Ticino Rockets 0.588 pts/m
*en bleu, qualifié au moins pour les pré-play-offs

Prochaines journées: mardi, jeudi et samedi, 1er, 3 et 4 février

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











