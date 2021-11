Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Lions avec classe Toutes les équipes de NL ont gagné en marquant deux buts. Viège s'en est offert cinq, Langenthal aussi. La Chaux-de-Fonds et Thurgau ont perdu. Source : MSL Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 16/11/2021 à 23:15 Tweeter Rencontres du mardi 16 novembre

HC Davos 2-0 EV Zug

EHC Biel-Bienne 1-2 SCRJ Lakers

HC Ambrì-Piotta 2-0 HC Ajoie



Rencontres du vendredi 19 novembre

HC Ajoie - HC Davos

Fribourg-Gottéron - SCL Tigers

Genève-Servette HC - EV Zug

SCRJ Lakers - SC Bern

HC Lugano - HC Ambrì-Piotta



Rencontres du samedi 20 novembre

HC Ambrì-Piotta - Genève-Servette HC

SC Bern - ZSC Lions

HC Davos - Fribourg-Gottéron

Lausanne HC - HC Lugano

SCL Tigers - HC Ajoie

EV Zug - EHC Biel-Bienne



Rencontres du dimanche 21 novembre

ZSC Lions - Lausanne HC



Classement après les matchs du 16 novembre 1. HC Davos 49 pts

2. Fribourg-Gottéron 45 pts

3. EHC Biel-Bienne 45 pts

4. SCRJ Lakers45 pts

5. EV Zug 44 pts

6. ZSC Lions 36 pts

---------------------------------------

7. HC Ambrì-Piotta 32 pts

8. Lausanne HC 30 pts

9. SC Bern 28 pts

10. HC Lugano 26 pts

---------------------------------------

11. Genève-Servette HC 23 pts

12. SCL Tigers 20 pts

13. HC Ajoie 15 pts



Prochaines journées: mardi, vendredi, samedi et dimanche, 23, 26, 27 et 28 novembre. Rencontres du mardi 16 novembre

EVZ Academy 3-2 ap HC Thurgau

EHC Olten 4-2 HC La Chaux-de-Fonds

GCK Lions 0-5 EHC Visp

EHC Winterthur 1-5 SC Langenthal



Rencontre du mercredi 17 novembre

HC Sierre - EHC Kloten



Rencontres du vendredi 19 novembre

EVZ Academy - EHC Kloten

EHC Visp - EHC Olten

SC Langenthal - HC Thurgau

EHC Winterthur - HCB Ticino Rockets

HC Sierre - GCK Lions



Rencontres du dimanche 21 novembre

EHC Kloten - EVZ Academy

HCB Ticino Rockets - EHC Winterthur

HC Thurgau - SC Langenthal

EHC Olten - EHC Visp

HC La Chaux-de-Fonds - GCK Lions

Classement après les matchs du 16 novembre 1. EHC Olten 52 pts

3. EHC Visp 34 pts

4. HC La Chaux-de-Fonds 34 pts

5. HC Thurgau 31 pts

6. SC Langenthal 26 pts

---------------------------------------

7. GCK Lions 24 pts

8. HC Sierre 23 pts 3-2 ap HC Thurgau4-2 HC La Chaux-de-FondsGCK Lions 0-5EHC Winterthur 1-5HC Sierre - EHC KlotenEVZ Academy - EHC KlotenEHC Visp - EHC OltenSC Langenthal - HC ThurgauEHC Winterthur - HCB Ticino RocketsHC Sierre - GCK LionsEHC Kloten - EVZ AcademyHCB Ticino Rockets - EHC WinterthurHC Thurgau - SC LangenthalEHC Olten - EHC VispHC La Chaux-de-Fonds - GCK Lions2. EHC Kloten 45 pts3. EHC Visp 34 pts4. HC La Chaux-de-Fonds 34 pts5. HC Thurgau 31 pts6. SC Langenthal 26 pts---------------------------------------7. GCK Lions 24 pts8. HC Sierre 23 pts 9. HCB Ticino Rockets 13 pts

10. EVZ Academy 13 pts

---------------------------------------

11. EHC Winterthur 11 pts



Prochaines journées: mardi, mercredi, vendredi et dimanche, 23, 24, 26 et 28 novembre © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur