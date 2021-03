Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Lugano dans le trio Les Bianconeri se sont offert une huitime victoire de suite et remontent la troisime place. Fribourg carte Servette, Berne, Langnau. Zug et Rapperswil rentrent aussi avec trois points. Pour rappel, ds le 27 mars, le classement au point par match est valide. Source : MSL Stphane Ducret Post par Hockey Hebdo le 28/03/2021 09:53 Tweeter

Rencontres du mardi 23 mars

Genève-Servette HC 2-3 Lausanne HC

SC Bern 4-1 SCL Tigers

Fribourg-Gottéron 5-7 EV Zug



Rencontres du mercredi 24 mars

EV Zug 2-1 Genève-Servette HC

SCL Tigers 0-2 Lausanne HC

ZSC Lions 2-3 HC Lugano



Rencontres du vendredi 26 mars

SC Bern 2-3 tab ZSC Lions

Fribourg-Gottéron 2-1 tab Lausanne HC

SCRJ Lakers 2-4 HC Davos

HC Lugano 6-4 HC Ambrì-Piotta

SCL Tigers 4-5 EV Zug

EHC Biel-Bienne - Genève-Servette HC - reporté (



Rencontres du samedi 27 mars

HC Ambrì-Piotta 2-4 SCRJ Lakers

HC Davos 5-6 tab HC Lugano

Genève-Servette HC 2-3 Fribourg-Gottéron

SCL Tigers 4-5 SC Bern

ZSC Lions 2-6 EV Zug

Lausanne HC - EHC Biel-Bienne - reporté (



2. Lausanne HC 1.804

3. HC Lugano 1.792

4. Fribourg-Gottéron 1.750

5. ZSC Lions 1.688

6. Genève-Servette HC 1.660

---------------------------------------

7. EHC Biel-Bienne 1.630

8. HC Davos 1.511

9. SC Bern 1.167

10. SCRJ Lakers 1.104

---------------------------------------

11. HC Ambrì-Piotta 0.979

12. SCL Tigers 0.646



En vert, qualifié pour les play-offs (sans pré-play-offs)

En bleu, qualifié pour les pré-play-offs au moins

En indigo, qualification pour les play-offs seulement après pré-play-offs

En rouge, fin de saison après la saison régulière



Dernières journées: lundi, mardi, jeudi, samedi et lundi 29, 30, 1er, 3 et 5 mars

Kloten, Ajoie, Langenthal, Sierre, La Chaux-de-Fonds, Viège, Thurgau et Olten sont en train de jouer les séries éliminatoires de Swiss League. Les 1/4 de finale des play-offs peuvent être retrouvées sur notre page spéciale











