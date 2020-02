Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - MySports League : Martigny (HCV Martigny) Hockey sur glace - Suisse: Martigny peut monter Le HCV Martigny a communiqué pouvoir monter en Swiss League. Source : HCV Martigny Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 04/02/2020 à 18:50 Tweeter

Alexander Raemy / hockeyfanradio.ch Pelletier et ses collègues sont en séries ! De la même manière que la saison passée, le club de la cité octodurienne a annoncé pouvoir "administrativement" monter en Swiss League, à compter de la saison 2020-2021.



Dans des circonstances très idéales, trois clubs valaisans pourront occuper une partie des douze sièges de la deuxième division suisse: Viège, Sierre et Martigny. Cela impliquera une mise en conformité de la patinoire du Forum d'Octodure et une non-relégation du HC Sierre.



Il reste évidemment à passer les play-offs et la promotion en Swiss League, pour confirmer. Les quarts de finales des séries débutent ce mardi 4 février 2020, face au EHC Bülach.

Ayant terminé à la 1ère place (65 pts), devant Dübendorf (64 ps) et Bâle (52 pts), Laurent Perroton et ses hommes ont terminé leur campagne 19-20 avec six victoires en dix matchs.











