Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Matchs à huis clos club par club Les matchs professionnels de hockey sur glace en Suisse seront joués à huis clos jusqu'au 15 mars. Source : Admin.ch / SIHF Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 28/02/2020 à 10:59 Julien Druvent (archives) Genève recevra Lausanne sans spectateurs ce soir. Selon une information du Conseil fédéral, toutes les manifestations accueillant plus de 1'000 personnes sont interdites, afin d'éviter une propagation du coronavirus. D'après la Swiss Ice Hockey Federation, seuls le staff des clubs, les employés de la restauration et de la ligue et les médias seront acceptés dans les patinoires et la sécurité est rigoursuement renforcée. Tous les accès aux stades seront fermés et contrôlés par les services de sécurité.



La situation quant aux play-offs de National League et le tour de placement (dès le 7 mars) sera décidée en assemblée extraordinaire, ce lundi 2 mars. Les informations concernant la suite des play-offs de Swiss League seront communiqués prochainement par la fédération helvète de hockey sur glace.



En Swiss Regio League, troisième division, ce sera le même tarif. Le HCV Martigny et le EHC Basel joueront également sans spectateurs, mais la suite (promo-relégation) est encore en cours d'analyse et sera annoncé ultérieurement.



Développement suit...



En début de semaine déjà, la SIHF communiquait ne pas vouloir céder à la panique et les clubs tessinois ont annoncé un derby à huis clos vendredi, et Ambrì-Piotta allait accueillir Davos samedi, dans une patinoire également vide. Les Lakers de Rapperswil-Jona confirment également recevoir Lugano samedi sans spectateurs.



Situation au 28 février pour les clubs de National League et de Swiss League :



National League

De son côté, le HC Bienne a donné des précisions à ses supporters: Aucun remboursement ne sera effectué, mais le billet pour le match de ce soir face à Zürich pourra être échangé contre une place à match entre septembre et décembre 2020.



Le club Servettien annonce rembourser les personnes qui ont acheté un billet pour le GSHC-LHC de ce vendredi soir. S'il s'agit d'un point de vente partenaire, l'acheteur peut se présenter dans un délai de 15 jours au point de vente et les abonnés seront contactés ultérieurement.



Fribourg-Gottéron communique pour les détenteurs d'un billet pour le derby Fribourg-Gottéron-Genève-Servette de ce samedi, un échange pour un match de la saison 20-21. Toutes les réservations effectuées en restauration ont été annulées.



Pour le LHC, les billets simples du match contre Berne samedi, seront remboursése et les abonnés informés après l'assemblée de lundi. Un périmètre de sécurité sera établi autour de la Vaudoise Aréna et le Spot Café sera fermé de samedi 14h00 à dimanche 7h00.



Le EV Zug annonce aussi évoluer ce vendredi soir devant 0 personne, face aux SCL Tigers. Plus d'informations suivront après la conférence de ce lundi 2 mars.



Ambrì-Piotta et Lugano, ont simplement annoncé tous deux l'état des faits et ont estimé leurs pertes à respectivement, 80'000 CHF et 150-200'000 CHF. Le montant des billets sera remboursé ou alors reversé aux mouvements juniors propres.



Swiss League

Kloten annonce simplement le huis clos, lors du match n°5 des play-offs de Swiss League, face aux GCK Lions et informera ultérieurement en ce qui concerne le ticketing.



Le club de la cité du Soleil prie ses supporters de ne pas se rendre à Graben pour le match du tour de placement contre Winterthur de ce soir et communiquera ultérieurement sur la suite des événements.



Le EVZ Academy connaitra le même sort dans le cadre du tour de placement, ce vendredi à l'Academy Arena. Plus d'informations suivront après la conférence de ce lundi 2 mars.



Swiss Regio League

