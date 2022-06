Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Matchs amicaux des Romands Voici la liste des matchs amicaux de l'entre-saison, impliquant des équipes romandes de première, seconde et troisième divisions suisses masculines et première et seconde divisions féminine. Source : SIHF Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 28/06/2022 à 11:00 Tweeter

TRANSFERTS NATIONAL LEAGUE AOUT 2022 Dolomiten Cup - Neumarkt: Augsburg / Berlin / Pardubice / Biel-Bienne - du 12 au 14 août

Hockeyades - Le Sentier: Grenoble / Lausanne / Genève / Fribourg / Biel-Bienne / Vitkovice - du 15 au 19 août

Berner Cup - Langenthal: Langenthal / Biel-Bienne / Bern / Langnau - du 23 au 26 août

Coupe des Bains - Yverdon-les-Bains et Düdingen: Fribourg / Lausanne / Zürich / Wolfsburg / Bremerhaven / Kouvola - du 23 au 27 août Date Lieu et heure Equipes Score Samedi 6 Fribourg Gottéron Young Dragons U20 - HC Düdingen Bulls - Samedi 6 Wichtrach - 17h30 EHC Thun - SC Lyss - Dimanche 7 Bâle - 17h00 EHC Basel - EHC Visp - Mardi 9 Viège - 19h00 EHC Visp - EHC Thun - Mardi 9 Porrentruy - 19h00 HC Ajoie - Lausanne HC - Vendredi 12 Fleurier - 19h00 HC La Chaux-de-Fonds - Genève-Servette HC - Vendredi 12 Porrentruy - 19h00 HC Ajoie - Fribourg-Gottéron - Vendredi 12 Sierre - 20h00 HC Sierre - Lausanne HC - Samedi 13 Düdingen HC Düdingen Bulls - EHC Bülach - Samedi 13 DOLOMITEN CUP

Neumarkt - 20h00 EHC Biel-Bienne - Eisbären Berlin - Samedi 13 Cergy Cergy - France U20 - Dimanche 15 DOLOMITEN CUP

Neumarkt - 15h45 Finale bronze - Dimanche 15 DOLOMITEN CUP

Neumarkt - 20h00 Finale or - Lundi 15 HOCKEYADES

Le Sentier - 19h00 Lausanne HC - Brûleurs de Loups de Grenoble - Mardi 16 HOCKEYADES

Le Sentier - 19h00 Genève-Servette HC - HC Vitkovice Ridera - Mardi 16 Sierre - 20h15 HC Sierre - EHC Basel - Jeudi 18 HOCKEYADES

Le Sentier - 19h00 Fribourg-Gottéron - EHC Biel-Bienne - Jeudi 18 Visp - 20h30 Valais-Wallis Future U20 - EHC Saastal - Vendredi 19 HOCKEYADES

Le Sentier - 19h00 Genève-Servette HC - Brûleurs de Loups de Grenoble - Vendredi 19 La Chaux-de-Fonds - 19h00 HC La Chaux-de-Fonds - EHC Biel-Bienne - Vendredi 19 Langenthal - 20h00 SC Langenthal - HC Sierre - Samedi 20 Burgdorf EHC Burgdorf - HC Düdingen Bulls - Samedi 20 Les Acacias - 16h00 Genève-Servette HC - HC Ajoie - Mardi 23 Freiburg im Brisgau - 19h30 EHC Freiburg - HC Sierre - Mardi 23 Olten - 19h45 EHC Olten - HC La Chaux-de-Fonds - Mardi 23 COUPE DES BAINS

Düdingen - 19h45 Fribourg-Gottéron - Grizzlys Wolfsburg - Mardi 23 BERNER CUP

Langenthal - 20h00 SC Langenthal - EHC Biel-Bienne - Mercredi 24 COUPE DES BAINS

Düdingen - 19h45 Fribourg-Gottéron - Fischtown Pinguins Bremerhaven - Mercredi 24 COUPE DES BAINS

Yverdon-les-Bains - 20h00 Lausanne HC - HC KooKoo - Jeudi 25 La Chaux-de-Fonds - 19h45 HC La Chaux-de-Fonds - HC Ajoie - Jeudi 25 COUPE DES BAINS

Yverdon-les-Bains - 20h00 Lausanne HC - Grizzlys Wolfsburg - Jeudi 25 BERNER CUP

Langenthal - 20h00 Perdant 1 - Perdant 2 - Vendredi 26 COUPE DES BAINS

Yverdon-les-Bains - 20h00 Fribourg-Gottéron - HC KooKoo - Vendredi 26 BERNER CUP

Langenthal - 20h00 Gagnant 1 - Gagnant 2 - Vendredi 26 Zug - 19h00 EV Zug - Genève-Servette HC - Samedi 27 Lyss SC Lyss - HC Düdingen Bulls - Samedi 27 COUPE DES BAINS

Yverdon-les-Bains - 18h00 Lausanne HC - Fischtown Pinguins Bremerhaven - Mardi 30 Visp - 19h00 EHC Visp - SC Langenthal - Mardi 30 Porrentruy - 19h30 HC Ajoie - EHC Olten - Mardi 30 La Chaux-de-Fonds - 19h45 HC La Chaux-de-Fonds - Lausanne HC - Mardi 30 Winterthur - 20h00 EHC Winterthur - HC Sierre -

SEPTEMBRE 2021 Listing des tournois

SEPTEMBRE 2021 Listing des tournois

- Date Lieu et heure Equipes Score Jeudi 1er Champions Hockey League Reprise du championnat - Jeudi 1er La Chaux-de-Fonds - 19h45 HC La Chaux-de-Fonds - HC Thurgau - Vendredi 2 Les Acacias - 19h00 Genève-Servette HC - SCL Tigers - Vendredi 2 Bienne - 20h00 EHC Biel-Bienne - HC Ajoie - Vendredi 2 Sierre - 20h00 HC Sierre - HCB Ticino Rockets - Samedi 3 Kloten - 16h00 EHC Kloten - Genève-Servette HC - Mardi 6 Langenthal - 19h45 SC Langenthal - HC La Chaux-de-Fonds - Mercredi 7 Bienne - 19h15 EHC Biel-Bienne - HC Ambrì-Piotta - Jeudi 8 Porrentruy - 19h00 HC Ajoie - SCL Tigers - Jeudi 8 Porza - 19h00 HC Lugano - EHC Biel-Bienne - Vendredi 9 Les Acacias - 19h00 Genève-Servette HC - SC Bern - Vendredi 9 La Chaux-de-Fonds - 19h00 HC La Chaux-de-Fonds - HC Sierre - Samedi 10 Düdingen - 18h00 HC Düdingen Bulls - EHC Thun - Samedi 10 Prilly - 19h00 Lausanne HC - HC Ajoie - Mercredi 14 National League Reprise du championnat - Vendredi 16 Swiss League Reprise du championnat - Samedi 17 MyHockey League Reprise du championnat -











