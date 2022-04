Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - National League Hockey sur glace - Suisse: NL à 14 équipes en 22/23 National League SA, société propriétaire de la première division helvète, se jouera bien à 14 équipes, dès la saison prochaine. Kloten ou Olten, dont la confrontation en série finale de SL débute ce lundi, complèteront le circuit. Source : MSL SIHF Posté par Hockey Hebdo le 08/04/2022 à 16:01 Tweeter Catarina de Freitas (archives) C'est acté, le Schluefweg - actuelle stimo arena à Kloten - ou le Kleinholz à Olten seront, dès la saison prochaine des patinoires de National League. Les Aviateurs et les Souris s'affrontent dès ce lundi, en finale de deuxième division (



Plus d'étrangers par équipe

Cela a pour conséquence que la première division suisse permettra aux 14 équipes de jouera avec six étrangers. Les équipes de la National League s'affronteront 4 fois la saison prochaine (52 matchs / 52 tours au total), il n'y aura pas de groupes régionaux.



Modus operandi

Après la saison régulière, les équipes 1-6 seront qualifiées d'office pour les les play-offs, les équipes 7-10 joueront des pré-playoffs (comme jusqu'à présent). Pour les équipes se trouvant sous 10e place, la saison sera terminée pour les places 11-12, les 13-14 joueront la finale des playout (Best-of-7) et éventuellement le barrage promo/relégation face au champion de Swiss League, s'il est éligible. C'est acté, le- actuelle stimo arena à Kloten - ou leà Olten seront, dès la saison prochaine des patinoires de National League. Les Aviateurs et les Souris s'affrontent dès ce lundi, en finale de deuxième division ( lire ici ).Cela a pour conséquence que la première division suisse permettra aux 14 équipes de jouera avec six étrangers. Les équipes de la National League s'affronteront 4 fois la saison prochaine (52 matchs / 52 tours au total), il n'y aura pas de groupes régionaux.Après la saison régulière, les équipes 1-6 seront qualifiées d'office pour les les play-offs, les équipes 7-10 joueront des pré-playoffs (comme jusqu'à présent). Pour les équipes se trouvant sous 10e place, la saison sera terminée pour les places 11-12, les 13-14 joueront la finale des playout (Best-of-7) et éventuellement le barrage promo/relégation face au champion de Swiss League, s'il est éligible. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo