Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Pas de négociations Réunis ce 17 juin à la Maison du Sport, dans le cadre de l'Assemblée de la Ligue, les clubs de NL et de SL Largement discutées dans les médias, les questions du fair-play financer et du contingent de joueurs étrangers n'ont donné lieu à aucune décision. Source : SIHF Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 17/06/2020 à 17:50 Tweeter Julien Druvent (archives) Les joueurs sous contrat ne pourront se joindre à un autre banc suisse Par voie de communiqué la Swiss Ice Hockey Federation a annoncé les points suivants, concernant la saison 2020-2021:



1. Les joueurs titulaires d’un contrat valable auprès d’un club de NL ou de SL ne peuvent être contactés ou engagés par un autre club pour la saison en cours. Les négociations sont également interdites durant cette période. Exception : L’échange de joueurs ou un transfert pour lequel toutes les parties concernées (ancien club, nouveau club, joueur) sont d’accord.



2. A l’avenir, les pénalités de méconduite pour le match prononcées pour bagarre et pour d’autres motifs ne seront plus additionnées. Ainsi, un joueur sera automatiquement suspendu pour un match après avoir écopé de deux pénalités de méconduite pour le match pour cause de bagarre. Il n'en résultera pas directement de suspension, mais deux pénalités de méconduite pour le match pour bagarres et pour d'autres motifs auront pour conséquence une suspension automatique



3. A l’avenir, les Player Safety Officers ont la possibilité de déposer une requête pour une pénalité de méconduite pour le match a postériori auprès du Juge unique. Ce dernier rendra alors une décision définitive.



4. Peter Brändli a quitté son poste de Juge unique Security à la fin de la saison 2019/20. Il ne sera pas remplacé. Les fonctions de Juge unique Procédure tarifaire et de Juge unique Security sont regroupées et prises en charge par Stefan Müller.



Aussi, la saison 2019-2020 s'étant arrêté avant le début des séries éliminatoires, le règlement du jeu est complété par un nouvel article régissant ce type de situation (force majeure):

1. Aucun champion pour les championnats suivants: National League, Swiss League, U20-Elit et U17-Elit

