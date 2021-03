Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Programme de la semaine Source : MSL Stphane Ducret Post par Hockey Hebdo le 08/03/2021 13:15 Tweeter

Rencontres du mardi 9 mars

Lausanne HC - EHC Biel-Bienne

SC Bern - EV Zug

Genève-Servette HC - HC Ambrì-Piotta

SCRJ Lakers - ZSC Lions



Rencontres du vendredi 12 mars

HC Ambrì-Piotta - HC Lugano

SC Bern - SCL Tigers

HC Davos - SCRJ Lakers

Fribourg-Gottéron - Genève-Servette HC

EV Zug - ZSC Lions



Rencontres du samedi 13 mars

Genève-Servette HC - EHC Biel-Bienne

SCRJ Lakers - HC Ambrì-Piotta

Lausanne HC - Fribourg-Gottéron

SCL Tigers - EV Zug

ZSC Lions - SC Bern



Classement après les matchs du 7 mars 1. EV Zug 95 pts

2. ZSC Lions 76 pts

3. Fribourg-Gottéron 76 pts

4. Genève-Servette HC 70 pts

5. HC Lugano 70pts

6. Lausanne HC 67 pts

---------------------------------------

7. HC Davos 65 pts

8. EHC Biel-Bienne 62 pts

9. HC Ambrì-Piotta 44 pts

10. SCRJ Lakers 43 pts

---------------------------------------

11. SC Bern 39 pts

12. SCL Tigers 30 pts



En vert, qualifié pour les play-offs (sans pré-play-offs)

En bleu, qualifié pour les pré-play-offs au moins

En indigo, qualification pour les play-offs seulement après pré-play-offs

En rouge, fin de saison après la saison régulière



Prochaines journées: lundi, mardi, jeudi, samedi et dimanche, 15, 16, 18, 20 et 21 mars

Le championnat de Swiss League a touché à sa fin. Il reste encore une étape intermédiaire avant les séries éliminatoires, il s'agit des pré-play-offs à retrouver



Ceux-ci débutent le 10 mars, entre le EHC Visp, le HC La Chaux-de-Fonds, les GCK Lions et le HC Biasca Ticino Rockets. L'enjeu ? La participation aux séries et débuter celles-ci face à Kloten et Ajoie.



Classement après les matchs du 7 mars

1. EHC Kloten 102 pts

2. HC Ajoie 102 pts

3. SC Langenthal 93 pts

4. HC Sierre 81 pts

5. EHC Olten 69 pts

6. HC Thurgau 68 pts

---------------------------------------

7. EHC Visp 66 pts

8. HC La Chaux-de-Fonds 65 pts

9. GCK Lions 56 pts

10. HC Biasca Ticino Rockets 51 pts

---------------------------------------

11. EVZ Academy 43 pts

12. EHC Winterthur 32 pts



En vert, qualifié pour les play-offs (sans pré-play-offs)

En bleu, qualifié pour les pré-play-offs au moins

En indigo, qualification pour les play-offs seulement après pré-play-offs

En rouge, fin de saison après la saison régulière



Prochaines journées (play-offs): n.a.











