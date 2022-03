Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Quatre Romands, au moins quatre Fribourg, Genève, Lausanne et Bienne ont vaincu en inscrivant au moins quatre buts. Zürich, Lugano, Kloten et Biasca aussi. La Chaux-de-Fonds et GC ont pris le dessus sur un petit écart et Langenthal a été blanchi. Fribourg-Gottéron est définitivement en play-offs. Source : MSL Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 02/03/2022 à 10:08 Tweeter

Rencontre du lundi 28 février

SC Bern 2-1 HC Ajoie



Rencontres du mardi 1er mars

HC AmbrÌ-Piotta 1-5 Genève-Servette HC

SC Bern 2-5 EHC Biel-Bienne

Fribourg-Gottéron 6-2 EV Zug

SCRJ Lakers 1-4 ZSC Lions

Lausanne HC 8-2 SCL Tigers

HC Lugano 5-1 HC Ajoie



Rencontres du mercredi 2 mars

EV Zug - Fribourg-Gottéron

HC Davos - EHC Biel-Bienne



Rencontre du jeudi 3 mars

Lausanne HC - HC Lugano



Rencontres du vendredi 4 mars

HC Ajoie - Genève-Servette HC

EHC Biel-Bienne - Lausanne HC

EV Zug - HC Davos



Rencontres du samedi 5 mars

HC Lugano - Fribourg-Gottéron

SCL Tigers - ZSC Lions

SCRJ Lakers - EHC Biel-Bienne

Genève-Servette HC - EV Zug

HC Davos - HC Ajoie

HC Ambrì-Piotta - SC Bern



Rencontres du dimanche 6 mars

SC Bern - SCRJ Lakers​



Classement après les matchs du 1er mars (au pt/match)

1. Fribourg-Gottéron 2.136 pts/m

2. EV Zug 2.044 pts/m

3. SCRJ Lakers 1.848 pts/m

4. EHC Biel-Bienne 1.841 pts/m

5. ZSC Lions 1.809 pts/m

6. HC Davos 1.644 pts/m

---------------------------------------

7. Genève-Servette HC 1.587 pts/m

8. Lausanne HC 1.545 pts/m

9. HC Lugano 1.500 pts/m

10. SC Bern 1.283 pts/m

---------------------------------------

11. HC Ambrì-Piotta 1.065 pts/m

12. SCL Tigers 0.761 pts/m

13. HC Ajoie 0.467 pts/m

En vert, qualifié pour les play-offs

En bleu, qualifié au moins pour les pré-play-offs

En violet, qualifié au mieux pour les pré-play-offs

En rouge, fin de saison



Prochaines journées: lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi et lundi, 7, 8, 9, 11, 12 et 14 mars

EHC Kloten 5-3 EHC Olten

EHC Visp 2-3 HC La Chaux-de-Fonds

GCK Lions 3-2 EVZ Academy

HCB Ticino Rockets 5-2 HC Sierre

EHC Winterthur 0-3 SC Langenthal



Rencontres du jeudi 3 mars

HC La Chaux-de-Fonds - SC Langenthal

EVZ Academy - EHC Visp

EHC Kloten - HC Thurgau

EHC Olten - HCB Ticino Rockets

HC Sierre - EHC Winterthur



Rencontres du samedi 5 mars

EVZ Academy - HC La Chaux-de-Fonds

SC Langenthal - HC Thurgau

EHC Olten - GCK Lions

HC Sierre - EHC Kloten

EHC Visp - HCB Ticino Rockets



Classement après les matchs du 1er mars (au pt/match)

1. EHC Kloten 2.562 pts/m

3. HC La Chaux-de-Fonds 2.062 pts/m

4. HC Thurgau 1.708 pts/m

5. SC Langenthal 1.688 pts/m

6. EHC Visp 1.542 pts/m

---------------------------------------

7. HC Sierre 1.426 pts/m

8. GCK Lions 1.245 pts/m --------------------------------------- 9. EVZ Academy 0.729 pts/m

10. EHC Winterthur 0.694 pts/m

---------------------------------------

11. HCB Ticino Rockets 0.688 pts/m



en vert, qualifié pour les play-offs en bleu, qualifié au moins pour les pré-play-offs

En violet, qualifié au mieux pour les pré-play-offs

