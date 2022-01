Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Retour de l'amateur, Langnau out La situation sanitaire ne permet pas de maintenir les championnats de hockey sur glace professionnel en Suisse, de manière idéale. Au programme: Point par match, quarantaines et reports. Cette news est ajournée au 30 décembre 2021. Source : SIHF Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 25/01/2022 à 15:49 Tweeter Catarina de Freitas (archives) À la suite des récents reports de matchs, les clubs de National League et de Swiss League se sont réunis ce jeudi matin pour décider de la tenue du championnat régulier. Tous sont tombés d'accord sur un maintien de ces derniers jusqu'au bout (avec pré-play-offs et play-offs). Pour éviter la tenue de matchs à huis clos, une place dans le public des différentes patinoires de première et seconde divisions est réservé à qui est vacciné ou guéri de la COVID-19.

Compte tenu de la pause nationale prévue pour les Jeux Olympiques de Pékin (toujours maintenue) et des contraintes que cela implique, le classement de NL et SL s'effectuera désormais au quotient du point/match, comme cela avait été le cas l'année passée. Aussi, afin de gérer la charge de travail des joueurs, la taille minimale d'une équipe pour disputer un match a été augmentée de 12 joueurs + 1 gardien, à 15+1 avec effet immédiat.



Afin qu’un champion de Swiss League puisse être désigné au terme de la saison, tous les clubs doivent avoir disputé un minimum de 37 matchs jusqu’à la fin de la saison régulière. Dans cette même division, si un nombre insuffisant d’arbitres était disponible en raison du Covid-19, les matchs pourront être dirigés selon le à trois arbitres.



Toutes les compétitions de catégories Espoir et Amateur ont pu reprendre, avec certaines restrictions concernant le public présent. Les championnats qui sont soumis aux séries éliminatoires les joueront bien

Affaire à suivre...

Aucune équipe n'est momentanément concernée par de nouveaux reports de matchs.



Les Swiss Regio League, ainsi que Women's League, SWHLB et C, U17 et U20 Elit sont maintenus.











