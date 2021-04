Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Romands, des Z et Lugano Fribourg, Lausanne et Genve sont d'ores et dj en sries. Zug, Zrich et les Bianconeri galement. Bienne, Davos, Berne et Rapperswil-Jona joueront les pr-play-offs ds mercredi. Ambr et Langnau sont en vacances. Le HCAP a termin sa dernire soire dans "sa" mythique Valascia par deux buts marqus, mais trois encaisss. Source : MSL Stphane Ducret Post par Hockey Hebdo le 05/04/2021 18:30 Tweeter

Rencontre du lundi 29 mars

HC Davos 4-3 Lausanne HC



Rencontres du mardi 30 mars

Fribourg-Gottéron 6-2 SCL Tigers

HC Lugano 1-3 Lausanne HC

ZSC Lions 4-2 HC Ambrì-Piotta

EV Zug 4-2 HC Davos

2 matchs annulés (plus d'informations)



Rencontres du jeudi 1er avril

HC Davos 2-3 ZSC Lions

Lausanne HC 1-5 Genève-Servette HC (article & galerie photos)

HC Lugano 7-3 SCL Tigers

EV Zug 4-0 Fribourg-Gottéron

2 matchs annulés (plus d'informations)



Rencontres du samedi 3 avril

HC Ambrì-Piotta 2-1 HC Davos

Genève-Servette HC 1-5 EHC Biel-Bienne

SCRJ Lakers 0-5 HC Lugano

SCL Tigers 5-3 EV Zug

ZSC Lions 0-2 Lausanne HC

Fribourg-Gottéron - SC Bern - annulé (plus d'informations)



Rencontres du lundi 5 avril

HC Ambrì-Piotta 2-3 Fribourg-Gottéron

Genève-Servette HC 5-2 HC Lugano

SCRJ Lakers 7-5 Lausanne HC

SCL Tigers 2-5 ZSC Lions

EV Zug 3-1 EHC Biel-Bienne

HC Davos - SC Bern - annulé (plus d'informations)



2. HC Lugano 1.769

3. Fribourg-Gottéron 1.765

4. Lausanne HC 1.745

5. ZSC Lions 1.731

6. Genève-Servette HC 1.680

---------------------------------------

7. EHC Biel-Bienne 1.625

8. HC Davos 1.451

9. SC Bern 1.167

10. SCRJ Lakers 1.120

---------------------------------------

11. HC Ambrì-Piotta 0.980

12. SCL Tigers 0.654



*pts par match - plus d'informations

En vert, qualifié pour les play-offs (sans pré-play-offs)

En bleu, qualifié pour les pré-play-offs au moins

En indigo, qualification pour les play-offs seulement après pré-play-offs

En rouge, fin de saison après la saison régulière



Prochaines journées (pré-play-offs): dès le mercredi 7 avril ------------------------------------------------------------------------------

