Yves Seira (archives) Les fans lausannois patienteront quelque peu À la suite des récents reports de matchs, les clubs de National League et de Swiss League se sont réunis ce jeudi matin pour décider de la tenue du championnat régulier. Tous sont tombés d'accord sur un maintien de ces derniers jusqu'au bout (avec pré-play-offs et play-offs).



Pour éviter la tenue de matchs à huis clos, une place dans le public des différentes patinoires de première et seconde divisions est réservé à qui est vacciné ou guéri de la COVID-19.

Compte tenu de la pause nationale prévue pour les Jeux Olympiques de Pékin (toujours maintenue) et des contraintes que cela implique, le classement des deux championnats professionnels s'effectuera désormais au quotient du point/match, comme cela avait été le cas l'année passée. Aussi, afin de gérer la charge de travail des joueurs des deux campagnes, la taille minimale d'une équipe pour disputer un match a été augmentée de 12 joueurs + 1 gardien, à 15+1 avec effet immédiat.



Afin qu’un champion de Swiss League puisse être désigné au terme de la saison, tous les clubs doivent avoir disputé un minimum de 37 matchs jusqu’à la fin de la saison régulière. Dans cette même division, si un nombre insuffisant d’arbitres était disponible en raison du Covid-19, les matchs pourront être dirigés selon le à trois arbitres.



Plusieurs championnats de catégoriers "Espoir" et "Amateur" sont actuellement suspendus jusqu'au 27 janvier 2022. Les saisons régulières de 1ère, 2e, 3e, 4e ligue Hommes, de Swiss Women Hockey League D (4e div.), Divison 50+, Vétérans A et B, U17 et U20 A et Top sont arrêtées. Les Swiss Regio League, Women's League, SWHLB et C, U17 et U20 Elit sont maintenus.

Le Jurassiens sont en quarantaine et les matchs des 2 et 4 janvier contre Lugano et à Berne sont joués à une date ultérieure. Lausanne et Langnau se joueront pas le 2 janvier. Emmentalois et Vaudois sont isolement, et cette confrontation sera reportée.



Le EV Zug ne se rendra pas à Fribourg le 2 janvier, ni à Lausanne le 04.01. Ces deux matchs des Taureaux de Suisse centrale seront déplacés. Rapperswil-Jona ne jouera pas non plus les 2 (à Zürich), 4 (contre Langnau), 7 (contre Lugano) et 8 janvier (à Ajoie) et devrait retrouver la glace en même temps que Davos.



Au 2 janvier, le SC Bern confirme une mise en quarantaine. Le match du jour, contre Bienne et celui du 6 janvier contre Ambrì-Piotta, sont repoussés.



Affaire à suivre...



En Swiss League, quinze matchs sont reportés, au 30 décembre: Quatre parties sur cinq, prévus le 30 décembre (Sierre-Thurgau, GCK-Winterthur, Olten-Viège et Zug Academy-Langenthal, programme actuel) et égament quatre sur cinq du 2 janvier (Thurgau-GCK, Winterthur-La Chaux-de-Fonds, Langenthal-Sierre et Biasca-Zug Academy). Biasca est en "pause forcée" jusqu'au 8 janvier au moins. Les Ticino Rockets ne pourront jouer Thurgau (04.01) et Winterthur (08.01). Les deux formations de Suisse orientale sont en quarantaine.



Olten, également en isolement, ne jouera pas Winterthur (04.01), La Chaux-de-Fonds (08.01) et Thurgau (11.01). Zug Academy, ne pourra remettre les patins avant le 4 janvier. En plus de leurs matchs contre Langenthal et Biasca (évoqués ci-dessus) ils ne recevront pas le EHC Kloten le 4 janvier. Le 1er janvier, le EHC Kloten annonce ne pas pouvoir jouer jusqu’au 8 janvier. Les matchs contre Viège (dimanche 2 janvier) et les GCK Lions (samedi 8 janvier) devront être reportés. Au 3 janvier, le HC Sierre est annoncé à l'isolement et ne pourra mettre les patins pour ses matchs contre La Chaux-de-Fonds (4 janvier) et à Viège pour le derby (12 janvier).



