Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Sierre rempile Le HC Sierre et l'homme aux désormais 1'000 matchs de hockey professionnel Goran Bezina se sont offert Winterthur chez eux, Langenthal perd un point contre le HCC, Viège et Olten en ont pris trois. Source : MSL Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 02/02/2022 à 08:42

Pause olympique. Reprise du championnat de National League le 22 février.



Classement après les matchs du 28 janvier (au pt/match) Pause olympique. Reprise du championnat de National League le 22 février. 1. Fribourg-Gottéron 2.125 pts/m

2. EV Zug 2.024 pts/m

3. SCRJ Lakers 1.907 pts/m

4. ZSC Lions 1.837 pts/m

5. EHC Biel-Bienne 1.786 pts/m

6. HC Davos 1.690 pts/m

---------------------------------------

7. Genève-Servette HC 1.524 pts/m

8. Lausanne HC 1.513 pts/m

9. HC Lugano 1.500 pts/m

10. SC Bern 1.262 pts/m

---------------------------------------

11. HC Ambrì-Piotta 1.167 pts/m

12. SCL Tigers 0.744 pts/m

13. HC Ajoie 0.439 pts/m

En bleu, qualifié au moins pour les pré-play-offs

En violet, qualifié au mieux pour les pré-play-offs

En rouge, fin de saison



Prochaines journées: mardi, mercredi, vendredi et samedi 22, 23, 25 et 26 février Rencontres du mardi 1er février

EHC Visp 3-2 EVZ Academy

SC Langenthal 5-4 ap HC La Chaux-de-Fonds

HCB Ticino Rockets 3-6 EHC Olten

EHC Winterthur 3-5 HC Sierre



Rencontres du jeudi 3 février

EVZ Academy - SC Langenthal

EHC Olten - EHC Visp

HC La Chaux-de-Fonds - HCB Ticino Rockets

GCK Lions - EHC Winterthur

HC Sierre - HC Thurgau



Rencontres du samedi 5 février

HCB Ticino Rockets - EVZ Academy

HC Thurgau - GCK Lions

SC Langenthal - HC Sierre

EHC Winterthur - HC La Chaux-de-Fonds

EHC Visp - EHC Kloten



C lassement après les matchs du 30 janvier (au pt/match)

1. EHC Kloten 2.500 pts/m 
2. EHC Olten 2.486 pts/m

3. HC La Chaux-de-Fonds 1.886 pts/m

4. HC Thurgau 1.722 pts/m

5. SC Langenthal 1.667 pts/m

6. EHC Visp 1.571 pts/m

---------------------------------------

7. HC Sierre 1.417 pts/m

6. EHC Visp 1.571 pts/m
---------------------------------------
7. HC Sierre 1.417 pts/m
8. GCK Lions 1.216 pts/m

10. EHC Winterthur 0.639 pts/m

---------------------------------------

11. HCB Ticino Rockets 0.541 pts/m



en vert, qualifié pour les play-offs *en bleu, qualifié au moins pour les pré-play-offs

9. EVZ Academy 0.838 pts/m
10. EHC Winterthur 0.639 pts/m
---------------------------------------
11. HCB Ticino Rockets 0.541 pts/m

Prochaines journées: lundi, mercredi, vendredi et dimanche, 7, 9, 11 et 13 février

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











