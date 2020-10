Suisse - Swiss League Hockey sur glace - Suisse: SL jusqu'au 1er décembre Le championnat régulier de deuxième division suisse se poursuivra, jusqu'au 1er décembre, sans public. Source : SIHF Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 30/10/2020 à 14:50 Tweeter Catarina de Freitas (archives) Le HC Sierre et le EHC Kloten continueront à travailler Les clubs de SL se sont réunis ces dernières heures De cette téléconférence a été décidé de conserver la tenue des matchs à huis clos, jusqu'au 1er décembre inclus.



Une bonne nouvelle: La Swiss League peut se pousuivre. La mauvaise: sans public. Des analyses complémentaires seront effectuées à partir du 2 décembre, pour déterminer la suite du championnat.



Rappel des reports de matchs et situation en National League © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











