Hockey sur glace - Suisse: Winterthur bientôt tranquille Le EHCW est la dernière équipe à ne pas s'assurer une place en pré-play-offs de SL. C'est également le cas pour Berne. Lausanne s'est payé Lugano d'une bonne manière, Olten pour Biasca, Sierre pour Winterthur et Thurgau pour Kloten. Viège et Langenthal sont rentrés avec au moins deux points. Source : MSL Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 04/03/2022 à 07:37

Rencontre du lundi 28 février

SC Bern 2-1 HC Ajoie



Rencontres du mardi 1er mars

HC AmbrÌ-Piotta 1-5 Genève-Servette HC

SC Bern 2-5 EHC Biel-Bienne

Fribourg-Gottéron 6-2 EV Zug

SCRJ Lakers 1-4 ZSC Lions

Lausanne HC 8-2 SCL Tigers

HC Lugano 5-1 HC Ajoie



Rencontres du mercredi 2 mars

EV Zug 4-3 Fribourg-Gottéron

HC Davos 3-2 EHC Biel-Bienne



Rencontre du jeudi 3 mars

Lausanne HC 8-4 HC Lugano



Rencontres du vendredi 4 mars

HC Ajoie - Genève-Servette HC

EHC Biel-Bienne - Lausanne HC

EV Zug - HC Davos



Rencontres du samedi 5 mars

HC Lugano - Fribourg-Gottéron

SCL Tigers - ZSC Lions

SCRJ Lakers - EHC Biel-Bienne

Genève-Servette HC - EV Zug

HC Davos - HC Ajoie

HC Ambrì-Piotta - SC Bern



Rencontres du dimanche 6 mars

SC Bern - SCRJ Lakers​



2. EV Zug 2.065 pts/m

3. SCRJ Lakers 1.848 pts/m

4. ZSC Lions 1.809 pts/m

5. EHC Biel-Bienne 1.800 pts/m

6. HC Davos 1.674 pts/m

---------------------------------------

7. Genève-Servette HC 1.587 pts/m

8. Lausanne HC 1.578 pts/m

9. HC Lugano 1.468 pts/m

10. SC Bern 1.283 pts/m

---------------------------------------

11. HC Ambrì-Piotta 1.065 pts/m

12. SCL Tigers 0.761 pts/m

13. HC Ajoie 0.467 pts/m

En vert, qualifié pour les play-offs

En bleu, qualifié au moins pour les pré-play-offs

En violet, qualifié au mieux pour les pré-play-offs

En rouge, fin de saison



Prochaines journées: lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi et lundi, 7, 8, 9, 11, 12 et 14 mars

EHC Kloten 5-3 EHC Olten

EHC Visp 2-3 HC La Chaux-de-Fonds

GCK Lions 3-2 EVZ Academy

HCB Ticino Rockets 5-2 HC Sierre

EHC Winterthur 0-3 SC Langenthal



Rencontres du jeudi 3 mars

HC La Chaux-de-Fonds 2-3 SC Langenthal

EVZ Academy 1-2 tab EHC Visp

EHC Kloten 2-5 HC Thurgau

EHC Olten 11-0 HCB Ticino Rockets

HC Sierre 7-4 EHC Winterthur



Rencontres du samedi 5 mars

EVZ Academy - HC La Chaux-de-Fonds

SC Langenthal - HC Thurgau

EHC Olten - GCK Lions

HC Sierre - EHC Kloten

EHC Visp - HCB Ticino Rockets



3. HC La Chaux-de-Fonds 2.020 pts/m

4. HC Thurgau 1.735 pts/m

5. SC Langenthal 1.714 pts/m

6. EHC Visp 1.551 pts/m

---------------------------------------

7. HC Sierre 1.429 pts/m

8. GCK Lions 1.245 pts/m --------------------------------------- 9. EVZ Academy 0.735 pts/m

10. EHC Winterthur 0.680 pts/m

---------------------------------------

11. HCB Ticino Rockets 0.673 pts/m



en vert, qualifié pour les play-offs en bleu, qualifié au moins pour les pré-play-offs

En violet, qualifié au mieux pour les pré-play-offs

en vert, qualifié pour les play-offs en bleu, qualifié au moins pour les pré-play-offs
En violet, qualifié au mieux pour les pré-play-offs

--------------------------------------- Début des pré-play-offs: Lundi 7 mars











