Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Taïwan champion du monde de DIII A Les Taïwanais remportent brillamment le mondial Division III Groupe A Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 24/04/2023 à 10:00 Tweeter Photo Fournie par l'Association chinoise de hockey udn.com Les Taïwanais champions du monde de DIII A

Taïwan s'est adjugé le titre de champion du monde Division III groupe A avec un parcours sans faute de quatre victoires en quatre matchs. Menacé d'invasion par son voisin chinois qui revendique son territoire, Taïwan a régalé ses spectateurs dans une période difficile pour l'île dans ces matchs au Cap bien loin de la mer de Chine. Avec trente buts marqués et seulement 4 encaissés la machine taïwanaise a été inarrêtable et monte en division II B l'an prochain. Lin le meilleur compteur du tournoi inscrit 11 points. Shen et Chen sont à 7 réalisations. Hsiao le portier taïwanais termine au premier rang du tournoi avec 95,89% d'arrêts.

Le Turkménistan s'empare de la médaille d'argent avec deux victoires contre les Thaïlandais et les Luxembourgeois. Les Turkmènes passent pas loin contre l'Afrique du Sud mais malgré une domination nette son arrière-garde se troue et encaisse trop de but. Mais au goal average les joueurs aux chevaux d'Asie centrale peuvent conserver la deuxième place. Barkovskiy termine meilleur compteur national avec 7 points. Le gardien turkmène Myradov termine troisième en pourcentage d'arrêts.

Les Sud-Africains à domicile terminent avec le bronze avec deux victoires et deux revers. Une attaque trop fragile même tirée par Samaai (5 points) a été le point faible des locaux qui récupèrent tout de même une breloque.

La Thaïlande renforcé par des naturalisés suédois, finlandais, américains, japonais a brillé mais termine au pied du podium. Les Thaï-Suédois Isaksson et Kindborn ont trusté les statistiques du mondial avec 11 et 10 points. Le gardien américano-thaïlandais Kleineschay est le deuxième plus solide de la compétition.

Au dernier rang mais pas relégué grâce au forfait des Nord-Coréens qui eux descendent en Division III B, les Luxembourgeois n'ont guère brillés. Ils n'ont marqué que trois buts et en encaissent 28. Le Luxembourg aura encore du mal dans ce groupe l'an prochain même avec la montée des Aigles kirghizes. Taïwan s'est adjugé le titre de champion du monde Division III groupe A avec un parcours sans faute de quatre victoires en quatre matchs. Menacé d'invasion par son voisin chinois qui revendique son territoire, Taïwan a régalé ses spectateurs dans une période difficile pour l'île dans ces matchs au Cap bien loin de la mer de Chine. Avec trente buts marqués et seulement 4 encaissés la machine taïwanaise a été inarrêtable et monte en division II B l'an prochain.le meilleur compteur du tournoi inscrit 11 points.etsont à 7 réalisations.le portier taïwanais termine au premier rang du tournoi avec 95,89% d'arrêts.Le Turkménistan s'empare de la médaille d'argent avec deux victoires contre les Thaïlandais et les Luxembourgeois. Les Turkmènes passent pas loin contre l'Afrique du Sud mais malgré une domination nette son arrière-garde se troue et encaisse trop de but. Mais au goal average les joueurs aux chevaux d'Asie centrale peuvent conserver la deuxième place.termine meilleur compteur national avec 7 points. Le gardien turkmènetermine troisième en pourcentage d'arrêts.Les Sud-Africains à domicile terminent avec le bronze avec deux victoires et deux revers. Une attaque trop fragile même tirée par(5 points) a été le point faible des locaux qui récupèrent tout de même une breloque.La Thaïlande renforcé par des naturalisés suédois, finlandais, américains, japonais a brillé mais termine au pied du podium. Les Thaï-Suédoisetont trusté les statistiques du mondial avec 11 et 10 points. Le gardien américano-thaïlandais Kleineschay est le deuxième plus solide de la compétition.Au dernier rang mais pas relégué grâce au forfait des Nord-Coréens qui eux descendent en Division III B, les Luxembourgeois n'ont guère brillés. Ils n'ont marqué que trois buts et en encaissent 28. Le Luxembourg aura encore du mal dans ce groupe l'an prochain même avec la montée des Aigles kirghizes. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo