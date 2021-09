Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey dans le Monde Hockey sur glace - Tardif élu président de l'IIHF Luc Tardif devient le nouveau président de l'IIHF Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 25/09/2021 à 13:37 Tweeter Hockey Hebdo Luc Tardif nouveau président de l'IIHF

L'IIHF après 27 ans sous la houlette du Suisse, René Fasel, vivait aujourd'hui l'élection de son nouveau président. C'est Luc Tardif qui a été élu 27ème président de l'IIHF, il devient le deuxième Français à ce poste après Louis Magnus le fondateur. Il a battu l'Allemand Franz Reindl a 67 voix contre 39.

Son vice président est le Tchèque, Petr Briza. Le Canadien, Bob Nicholson devient le vice-président en charge de l'Amérique et le Kirghize Aivaz Omorkanov, le vice-président pour l'Asie et l'Océanie.

