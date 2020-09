Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus Hockey sur glace - TELE : Le hockey sur glace en clair sur SPORT EN FRANCE Hockey sur glace - Diffusion ttvise en clair sur la chane "Sport en France" - Communiqu de la FFHG Source : Communiqu FFHG du 24/09/2020 La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 24/09/2020 16:30 Tweeter



La Fédération Française de Hockey sur Glace a trouvé un accord avec la chaîne Sport en France pour la diffusion de la Synerglace Ligue Magnus pour la saison 2020-2021.

première diffusion vendredi 9 octobre 2020 pour le match opposant Rouen à Grenoble. Un match de préparation au mondial pour chacune des deux équipes de France féminine et masculine ainsi que la finale de la Coupe de France seront également diffusés sur la chaine du mouvement sportif.



Pour Luc Tardif « C’est un partenariat historique pour notre jeune fédération qui va permettre au hockey sur glace de bénéficier d’une visibilité médiatique forte et va permettre aux fans de suivre régulièrement les plus belles affiches du championnat en direct en accès gratuit. Ce partenariat a été rendu possible par la mobilisation du CNOSF et l’Agence Nationale du Sport, mais aussi des partenaires économiques de la Synerglace Ligue Magnus. Avec un match de l’équipe de France féminine, c’est aussi une belle avancée médiatique pour notre discipline, nous ne pouvons qu’espérer qu’elle sera la première d’une longue série ! »



Pour Denis Masseglia, Président du CNOSF, « Sport en France est la chaine du mouvementsportif français. Le hockey sur glace y a toute sa place. Le proposer dans la grille de rentrée va permettre à tous de pouvoir suivre en clair les plus beaux matchs du championnat sur cette saison 2020-2021. Nous sommes heureux et fiers d’offrir cette belle visibilité à l’élite du hockeysur-glace français. »



« Sport en France est née justement pour donner une visibilité aux disciplines sportives en manque de médiatisation. A l’instar du championnat de France de handball féminin, de volleyball féminin et masculin, de la Jeep Elite et de la Pro b en basket,… nous sommes heureux d’accueillir sur Sport en France un championnat aussi dynamique et qualitatif que la Synerglace Ligue Magnus » précise Guillaume Sampic, Directeur Général de Media365, qui édite et produit Sport en France.

Rendez-vous le vendredi 9 octobre pour le premier match de la saison en direct et en clair 5ème journée : Rouen - Grenoble (20h30) Sport en France est accessible sur : Orange (174) | Bouygues (192) | FREE (190) | SFR (129) | Molotv.tv | www.sportenfrance.com











