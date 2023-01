TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : 3ème but pour Perret Jordann Perret est en forme il a marqué pour la troisième fois en quatre parties Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/01/2023 à 20:39 Tweeter Mountfield a du s'incliner en Bohême centrale à Mladá Boleslav en prolongation mais notre tricolore s'est encore illustré. Il a marqué le premier but de la partie après 12 minutes de jeu. Jergl enfonce la défense locale, et laisse en retrait au premier poteau où Perret reprend victorieusement.



Retrouvez ce but en vidéo :



