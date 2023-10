Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Auvitu passe à l'Est Yohann Auvitu s'engage à Vítkovice avec son compatriote Claireaux Source : hc-vitkovice.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/10/2023 à 18:15 Tweeter hc-vitkovice.cz Yohann Auvitu débarque en extraliga tchèque à Vítkovice

Vítkovice second la saison passée et qui était tombé en demi-finale des playoffs, est à la peine cette année avec seulement deux petites victoires en huit matchs et une bien triste douzième place. Le club d'Ostrava se renforce donc pour hausser son niveau de jeu. Il se tourne vers un second Français, Claireaux est déjà dans l'équipe.

Yohann Auvitu débarque en effet chez les mineurs après une fin de saison dernière à Genève, où il a récolté le titre de champion suisse. Vítkovice compte sur notre international pour muscler sa défense. Auvitu a disputé son premier entraînement ce matin et sera sans doute aligné dimanche pour un match d'ores et déjà décisif à Plzeň. A noter aussi que Auvitu disputera la CHL avec son nouveau club. Dans la compétition européenne, Vítkovice occupe le quatorzième rang.











