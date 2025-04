TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Avantage à la défense Brno remporte de manière surprenante ce premier match de la finale en ayant été nettement dominé Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/04/2025 à 21:30 Tweeter

Kometa Brno : 1-2 ap (0-1)



hcdynamo.cz La Kometa renverse Pardubice en prolongation du match 1

La grande finale démarre aujourd'hui à Pardubice, le club local reçoit la Kometa pour un duel qui renvoie à treize longues années lors de leur ultime rencontre en finale. Mauvaise nouvelle pour les locaux qui doivent se passer de leur meilleur pointeur et capitaine, Červenka, malade.

La partie démarre sans round d'observation, les tirs s'enchaînent rapidement, et les visiteurs sont un peu plus insistants dans ce premier tiers, mais sans grand résultat puisque la porte se tient close de part et d'autres jusqu'au premier coup de sirène. Au deuxième vingt, les chevaux commencent à accélérer et prennent le match en main. Sous pression, Brno commet une faute. Le powerplay local fait mouche, Dynamo Pardubice -: 1-2 ap (0-1)La grande finale démarre aujourd'hui à Pardubice, le club local reçoit la Kometa pour un duel qui renvoie à treize longues années lors de leur ultime rencontre en finale. Mauvaise nouvelle pour les locaux qui doivent se passer de leur meilleur pointeur et capitaine,, malade.La partie démarre sans round d'observation, les tirs s'enchaînent rapidement, et les visiteurs sont un peu plus insistants dans ce premier tiers, mais sans grand résultat puisque la porte se tient close de part et d'autres jusqu'au premier coup de sirène. Au deuxième vingt, les chevaux commencent à accélérer et prennent le match en main. Sous pression, Brno commet une faute. Le powerplay local fait mouche, Čerešňák canonne de la bleue, Sedlák qui signe son retour au jeu, dévie au fond et ouvre le score dans une immense clameur (1-0).

La domination du Dynamo se poursuit mais sans parvenir à doubler l'avantage. Au dernier tiers, Pardubice ne lâche pas et continue son forcing. Vondráček seul en break manque complètement son tir face à Postava, sa reprise n'est guère plus intéressante. Un loupé qui va coûter très cher, Brno qui attend son heure finit assez logiquement par égaliser. Mueller dans l'angle lance, le palet est dévié par la défense, Ilomäki le récupère et l'enroule en pleine lucarne (1-1).

Le temps file, le Dynamo pousse encore mais sans trop de danger. Contrairement à Mueller qui arrive à contrer très dangeusement mais bute sur Will qui le dénie. Les locaux se perdent en conjecture en fin de partie et il faut disputer une prolongation. Le Dynamo domine la prolongation outrageusement mais multiplie les maladresses en zone offensive. Mandát contre seul, il longe la cage mais bute du revers sur la jambière de Postava au sol. Le pressing est stérile et les chevaux se font contrer dangereusement, sur l'un d'entre eux ils cèdent logiquement. Mueller dévie de l'autre côté pour Holland absolument seul sans vis à vis, sa reprise côté gauche en bas cueille Will là où il est le plus fragile et glace l'arena (1-2).

La Kometa rejoue le système qui lui a fait déjouer le Sparta, un jeu défensif et rugueux et ultra réaliste devant. Le fantôme des Oceláři plane toujours sur la finale tchèque. Pardubice s'est encore une fois complètement fait avoir sur ce schéma de jeu en jouant contre lui même plus que contre la comète. Match 2 dès demain, avec les mêmes protagonistes au même endroit.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Postava

** : Peter Mueller

Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Postava

** : Peter Mueller

* : Lukáš Sedlák











