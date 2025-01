Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : C'est reparti Liberec repart de l'avant avec une victoire convaincante Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 30/01/2025 à 21:06 Tweeter

Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK : 4-1 (2-1, 0-0, 2-0)



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Les Bílí Tygři corrigent Mountfield et se relancent

Les Bílí Tygři ont vu leur série de sept victoires s'arrêter net mardi, ils espèrent repartir pour continuer de remonter dans le classement et mettre de la distance avec le bas de tableau. Mountfield a gagné ses deux derniers matchs et restent sur cinq victoires lors de ses six derniers matchs. Autant dire que les lions qui lorgnent sur la troisième place ne devront pas se louper en Bohême du Nord.

Les visiteurs démarrent pied au plancher la rencontre et dominent séchement le début de match, en vain car Kváča tient bon. Liberec qui a tenu parvient à renverser la tendance et fait subir la même chose à son adversaire mais le score ne bouge pas avant le premier coup de sirène. Flynn ouvre rapidement le score en début de deuxième vingt (1-0).

Les BTL subissent deux fautes rapidement et subissent deux infériorités. La seconde est fatale et le powerplay des lions fait mouche grâce à Tamáši qui égalise (1-1).

Joie de très courte durée pour les visiteurs, il ne faut que 12 secondes à Flynn pour redonner l'avantage aux tigres blancs (2-1).

Mais peu après celui qui pour le moment est la star du match est expulsé pour une charge à la tête. Mountfield récupère cinq minutes de powerplay mais n'en fait rien et ne parvient pas à égaliser de nouveau. Les visiteurs sont pénalisés au début du dernier tiers mais les efforts de Liberec ne changent rien. Faško-Rudáš creuse l'écart (3-1).

dans la foulée Lántoši récupère un tir de pénalité mais le manque. Une minute plus tard, Bulíř inscrit un quatrième but pour les locaux (4-1).

HK presse en fin de période pour tenter de revenir mais sans succès, la porte locale est fermée à double tour. Liberec retrouve la victoire avec brio pour rester dans le ventre mou.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Bulíř

** : Petr Kváča

