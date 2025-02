Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Ca continue aprčs une victoire folle Le Motor signe une 5e victoire de suite aprčs un match fou. Mountfield et Litvínov reviennent dans le top 4. Karlovy Vary suit. En bas de tableau, Liberec et Třinec gagnent, Vítkovice revient dans les places qualificatives pour les playoffs Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/02/2025 ŕ 20:43 Tweeter

Oceláři Třinec : 1-2 TAB

Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav : 1-0

Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno : 2-1

Vítkovice Ridera - Sparta Praha : 6-2

Motor České Budějovice - Kometa Brno : 6-5 TAB

HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec : 1-6

Dynamo Pardubice - Mountfield HK : 1-2



hcmotor.cz Le Motor renverse Brno dans un match incroyable

Duel de haut niveau entre les deux équipes en forme du moment, le Motor qui a gagné ses quatre derniers matchs reçoit Brno vainqueur de cinq rencontres consécutives. Un doublé de Mueller donne une confortable avance aux Moraves mais Zohorna réduit l'écart avant la sirène. L'autre frère Zohorna, Hynek qui joue à Brno creuse l'écart en suppériorité. La Kometa passe même à 4-1 mais Tomáš Zohorna rapproche encore le score, décidément la famille est efficace. Mueller complète le tour du chapeau à l'entame du dernier tiers pour porter le score à 5-2. Le Motor accélère brutalement et broie son adversaire sur sa route. Deux buts en deux minutes lui permettent de recoller. Olesen égalise en fin de match. Aux tirs au but alors qu'aucun tireur morave ne peut déjouer Klouček, les locaux marquent trois fois. České Budějovice conforte sa huitième place et revient à égalité avec la septième. La Kometa sort des places protégées et se retrouve cinquième.

Mountfield remonte sur le podium après un derby remporté à Pardubice qui rechute encore. Malgré une domination plutôt nette, les chevaux s'inclinent dans leur écurie à cause de leur incapacité à marquer toujours handicapés par des blessures de joueurs importants.

Litvínov retrouve le succès en s'imposant à domicile sur le plus petit des scores contre Mladá Boleslav qui poursuit sa dégringolade. Un unique but signé Zygmunt a suffi puisque Zajíček blanchit avec 21 arrêts. Il ne s'agit que du deuxième succès en dix matchs pour le Verva qui réintègre pourtant les places protégées.

Karlovy Vary retrouve difficilement la victoire en dominant de justesse les Rytíři qui restent derniers. Šír et Černoch marquent dans chacune des deux premières périodes pour permettre aux locaux de mener la danse. Kladno se rapproche en powerplay au dernier vingt mais ne reviendra pas.

Photographe : Petr Kotala pour hc-vitkovice.cz

En bas de tableau les places pour les playoffs sont chèrement disputées. Vítkovice revient dans ces places en gagnant largement à domicile contre le Sparta, pourtant leader. Praha a mené après un tiers mais s'effondre à la période médiane en encaissant pas moins de quatre buts dont un pour Auvitu (le Français finit la soirée à deux points). Hanzl et Hladonik terminent avec trois points chacun.

Les Oceláři gagne aux tirs au but à Plzeň mais perd une place au classement et retombe à un bien modeste onzième rang. Encore à trois points derrière son adversaire du jour.

Les Bílí Tygři assurent et s'emparent de la dixième place après une victoire triomphale à Olomouc. Dans cette démonstration de force, Filippi et Flynn comptent chacun trois points, Klíma, Lántoši et Ahac en marquent deux. Le HCO sort des places qualificatives pour les playoffs et n'a toujours pas de point d'avance sur la zone rouge.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Patrick Mueller (Brno)

** : Šimon Zajíček (Litvínov)

