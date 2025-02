Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Ca se bouscule en bas Kladno, Vítkovice et Olomouc sont à égalité pour la dernière place. Le Sparta continue de caracoler en tête, Mountfield se rapproche du top 4 suivit par Brno et Karlovy Vary. En bas de tableau, Třinec et Liberec se replacent Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/02/2025 à 02:00 Tweeter

Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav : 5-1

Motor České Budějovice - Sparta Praha : 1-5

Energie Karlovy Vary - Verva Litvínov : 6-4

Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec : 2-3 ap

Vítkovice Ridera - Dynamo Pardubice : 3-1

Rytíři Kladno - Mountfield HK : 1-2

HC Olomouc - Kometa Brno : 3-6



Photographe : Roman Mareš pour rytirkladno.cz Kladno battu par Mountfield retombe au dernier rang

Vítkovice s'impose pour la quatrième fois consécutive et parvient à rejoindre au points, Olomouc et Kladno qui se sont inclinés tous deux dans cette journée. Les trois équipes ont le même nombre de points à huit journées de la fin du championnat. Le dernier ira jouer sa tête en barrage contre le vainqueur de Chance Liga, l'avant dernier verra sa saison s'arrêter là et le douzième pourra prendre la dernière place qualificative pour les séries. Un sacré enjeu pour ces trois formations. Pour le moment, ce sont les Coqs qui restent qualifiable, suivit par les mineurs et en dernier les Rytíři, mais rien n'est joué.

Devant, Třinec et Liberec s'éloignent grâce à leurs victoires du jour. Pour le quintuple champion en titre il s'agit de son deuxième succès de suite et celui du jour a été largement convaincant avec trois points pour Hudáček. Est-on enfin sorti de l'ornière en Silésie ? Les tigres blancs ont davantage peiné à Plzeň mais l'emportent toutefois en prolongation sur un but de Musil.

La Kometa et Karlovy Vary ne se lâchent plus et continuent de se disputer les fauteuils les mieux placés. Les deux équipes s'imposent assez nettement dans leurs derbys respectifs. L'Energie sixième conserve deux longueurs d'avance sur Brno.

Mountfield s'impose difficilement à Kladno mais c'est un succès précieux qui lui permet de recoller à la quatrième place, directement qualificative pour les quarts de finale rappelons le. Jordann Perret qui a joué 16 minutes dans cette partie compte un mention d'assistance sur le but victorieux, il s'agit du 19ème point du Français en 37 rencontres.

Le Sparta continue de cartonner, il a signé une cinquième cinglante victoire d'affilée avec notamment un doublé de Chlapík. Le club de la capitale compte désormais six points d'avance sur son dauphin, mais avec un match supplémentaire.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Martin Hanzl (Vítkovice)

** : Adam Musil (Liberec)

