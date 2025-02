Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Ca tourne comme un Motor Le Motor l'emporte pour bien se caler au milieu de tableau. Brno prend la quatrième place Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 19/02/2025 à 21:59 Tweeter

Kometa Brno - Mountfield HK : 3-0

Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice : 2-3



Photographe : LukᚠFabián pour hcdynamo.cz Přikryl et le Motor s'imposent à Pardubice

Les deux derniers matchs en retard de la ligue seront soldés aujourd'hui. Le Dynamo toujours second mais vaincus aux quatre derniers matchs doit rebondir contre le Motor qui assure en milieu de tableau avec deux succès consécutifs. Un premier tiers équilibré, voit pourtant Přikryl ouvrir la marque sur un tir de pénalité. Kelemen égalise au tiers médiant. Gulaš redonne l'avantage aux visiteurs au début du dernier tiers. Dans la foulée, le Motor est sanctionné et Pardubice en profite pour égaliser. Ordoš trouve la faille pour remettre une troisième fois, České Budějovice devant. Dans l'ultime seconde de jeu, Kaut peut sauver les locaux avec un tir de pénalité mais il le manque. Le Motor s'impose pour la troisième fois consécutif et assure sa 8ème place. Cinquième défaite d'affilée pour Pardubice qui reste paradoxalement solidement deuxième.

Brno enforme après trois victoire de suite reçoit Mountfield qui a capitulé lors de ses deux dernières sorties. La Kometa a encore brillé devant ses partisans et surclasse son adversaire. Stránský et Cingel comptent chacun deux points. Postava blanchit avec 26 arrêts. Les Moraves remportent une victoire clé qui leur permettent de prendre la quatrième place à leur adversaire du jour qui sort du groupe des protégés.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Šimon Stránský (Brno)

** : Nick Jones (Pardubice)

* : Michal Postava (Brno) - Mountfield HK : 3-0Dynamo Pardubice -: 2-3Les deux derniers matchs en retard de la ligue seront soldés aujourd'hui. Letoujours second mais vaincus aux quatre derniers matchs doit rebondir contre lequi assure en milieu de tableau avec deux succès consécutifs. Un premier tiers équilibré, voit pourtantouvrir la marque sur un tir de pénalité.égalise au tiers médiant.redonne l'avantage aux visiteurs au début du dernier tiers. Dans la foulée, le Motor est sanctionné et Pardubice en profite pour égaliser.trouve la faille pour remettre une troisième fois, České Budějovice devant. Dans l'ultime seconde de jeu, Kaut peut sauver les locaux avec un tir de pénalité mais il le manque. Le Motor s'impose pour la troisième fois consécutif et assure sa 8ème place. Cinquième défaite d'affilée pour Pardubice qui reste paradoxalement solidement deuxième.enforme après trois victoire de suite reçoitqui a capitulé lors de ses deux dernières sorties. La Kometa a encore brillé devant ses partisans et surclasse son adversaire.etcomptent chacun deux points.blanchit avec 26 arrêts. Les Moraves remportent une victoire clé qui leur permettent de prendre la quatrième place à leur adversaire du jour qui sort du groupe des protégés.*** : Šimon Stránský (Brno)** : Nick Jones (Pardubice)* : Michal Postava (Brno) © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo