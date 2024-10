Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Ca va mieux ! Mountfield remporte un éclatant succès et poursuit sa rapide remontée au général. Dans l'autre match, Kladno renverse Vítkovice et monte dans le top 4 ! Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 16/10/2024 à 23:30 Tweeter

Rytíři Kladno : 5-6 ap

Mountfield HK - Energie Karlovy Vary : 5-1



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Mountfield Hradec Králové brille et remonte

Après un très laborieux début de saison, Hradec Králové se relance vite et bien et accumule les succès. Il a écrasé l'Energie, l'équipe en forme du moment qui restait sur quatre victoires d'affilée. Redlich ouvre le score pour Karlovy Vary ce qui semble donner crédit à la forme des visiteurs. Pour égalise en suppériorité. Dans la minute suivante, Miškář et Dmowski marquent tous deux à quarante secondes d'intervale. Trois buts marqués en 1'30, le match est déjà plié. Tamáši accroit encore l'écart en powerplay en fin de période. Pour inscrit un deuxième but dès l'entame du deuxième tiers. Celui-ci est dominé du casque et des épaules par les locaux mais le score ne bouge plus. KV rebondit enfin au dernier vingt mais ne parviendra pas à sauver la face.

Dans l'autre match, les Rytíři renversent complètement la rencontre face à Vítkovice et l'emportent en prolongation grâce à Hults. La partie avait démarrée sous les meilleurs auspices pour les mineurs qui marquent dès la deuxième minute deux buts en 30 secondes. Dès la 4ème minute Vítky mène déjà 3-0, puis 4-1 à la fin du tiers. En fin de second tiers deux buts coup sur coup des chevaliers les remettent au contact mais dans l'ultime seconde du tiers les locaux reprennent le large. Dès la reprise, Kladno réduit encore l'écart. En fin de match, les visiteurs sortent leur gardien et Šenkeřík inscrit son deuxième but du match pour égaliser. La suite on l'a connait. Victoire improbable de Kladno qui s'empare du quatrième rang !



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Peter Šenkeřík (Rytíři Kladno)

** : Jakub Pour (Mountfield HK)

