TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : David bat Goliath Kladno déjoue Třinec pour rester en milieu de tableau. Liberec, Brno et Mountfield se relancent tandis que Litvínov est plus que jamais leader Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 01/10/2024 à 21:13

Verva Litvínov - Motor České Budějovice : 5-1

Rytíři Kladno - Oceláři Třinec : 3-2

Kometa Brno - Dynamo Pardubice : 3-2 ap

Bílí Tygři Liberec - Energie Karlovy Vary : 4-2

Mountfield HK - Škoda Plzeň : 4-0



rytirikladno.cz Encore une très belle victoire pour Kladno et Jágr

Les Rytíři impressionnent en ce début de saison, devant leurs partisans ils accrochent à leur tableau de chasse le quintuple champion en titre, Třinec. Le premier tiers est équilibré, sur un powerplay pourtant, Kladno ouvre la marque. Flip met dans le slot, Jarůšek contrôle le palet en l'air et l'envoie au fond sur un bien beau mouvement. Le match est équilibré et agréable, au début du deuxième tiers les efforts des dragons payent. Vrána fait un gros travail de conservation du palet derrière la cage, remet à la bleue pour Adámek, son slap dans le trafic égalise. A la moitié du match, Pietroniro dévie dans l'axe pour Strnad, sa reprise impeccable fait trembler les filets. Dans la minute suivante, Cienciala part en contre et lance, Nemčík dévie involontairement le palet dans sa propre cage. Kladno repart à l'assaut après cette égalisation gag et repasse devant, Jarůšek lance, Kacetl repousse devant la cage, Melka au rebond envoie au fond. Les Oceláři dominent sans partage le dernier tiers mais Brízgala repousse tout et Kladno l'emporte devant une foule en délire.

Litvínov remporte une septième victoire en autant de matchs et continue de truster la tête du championnat, cette fois c'est le Motor qui a été écrasé. Un premier tiers haché de pénalités et dominé par les visiteurs voit pourtant Sukeľ mettre les locaux devant. Dès la reprise les automobilistes égalisent mais deux buts marqués en dix secondes en toute fin de période redonnent un bel avantage aux pétrochimistes. La partie s'équilibre et le Verva conclut deux fois en cage vide pour assurer sa victoire. Hlava, Koblasa et Sandberg terminent la soirée à deux points.

hcdynamo.cz Brno l'emporte de justesse contre Pardubice

Brno est aussi à la relance après un succès arraché contre Pardubice. Le Dynamo prend deux fois les commandes du matchs mais se fait rattraper à chaque fois. En prolongation les chevaux font une pénalité fatale. Zbořil donne la victoire en powerplay. Pospíšil termine la soirée avec trois points, des assistances sur chacun des buts de la rencontre. Deux points vitaux pour la Kometa qui peut ainsi contenir le retour de ses adversaires directs. Cependant le club morave n'est qu'à un point de la zone rouge. Deuxième défaite consécutive pour les chevaux qui commencent à douter, voire à inquiéter leurs partisans.

Les Bílí Tygři remportent une bonne victoire en enfonçant Karlovy Vary a la dernière place. Un deuxième tiers à 3-0 permet à Liberec de l'emporter. Faško-Rudáš et Musil comptent chacun deux points.

Enfin un match référence pour Mountfield qui a domicile écrase Plzeň. Le gardien slovaque, Škorvánek s'est illustré avec 22 arrêts et un blanchissage. Dans les dernières minutes du premier tiers, les défenseurs Kalina et Pláněk donnent une belle avance aux lions. Un but à chacun des deux dernier tiers assurent la victoire des coéquipiers de Jordann Perret auteur d'une assistance aujourd'hui.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Kristián Pospíšil (Kometa Brno)

** : Richard Jarůšek (Rytíři Kladno)

