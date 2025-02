Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : De retour dans le bon wagon Brno revient dans les quatre, derrière Mountfield et l'intouchable Sparta. Le Motor passe 7e avec une nouvelle victoire. Plzeň, Liberec et Třinec suivent de plus loin Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/02/2025 à 00:35 Tweeter

Oceláři Třinec - HC Olomouc : 6-3

Škoda Plzeň - Energie Karlovy Vary : 3-2 ap

Rytíři Kladno - Motor České Budějovice : 2-3

Kometa Brno - Vítkovice Ridera : 5-1

Bílí Tygři Liberec - Dynamo Pardubice : 3-2

Mountfield HK - BK Mladá Boleslav : 2-1

Sparta Praha - Verva Litvínov : 5-1



Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz Brno et Mueller (4 points) écrasent Vítkovice et passent 4e

La Kometa retrouve les places protégées avec une victoire cinglante contre Vítkovice qui rechute lourdement. Mueller inscrit quatre points contre son ancienne équipe, Zohorna en marque trois. Brno profite de la lourde défaite de Litvínov dans la capitale pour lui subtiliser la quatrième place.

Mountfield assure sur le podium en infligeant à - HC Olomouc : 6-3- Energie Karlovy Vary : 3-2 apRytíři Kladno -: 2-3- Vítkovice Ridera : 5-1- Dynamo Pardubice : 3-2BK Mladá Boleslav : 2-1- Verva Litvínov : 5-1Laretrouve les places protégées avec une victoire cinglante contrequi rechute lourdement.inscrit quatre points contre son ancienne équipe,en marque trois. Brno profite de la lourde défaite dedans la capitale pour lui subtiliser la quatrième place.assure sur le podium en infligeant à Mladá Boleslav son sixième revers d'affilée. Le BK glisse au huitième rang, remplacé par le Motor qui gagne son sixième match de suite et prend le septième rang.

Plzeň maintient le cap grâce à un succès précieux remporté en prolongation sur un but de Malák dans le derby contre l'Energie. Mais derrière la chasse est lancée, Liberec et Třinec tous deux vainqueurs se rapprochent à deux points. Ces trois équipes viennent de composter assurément leur place en playoffs. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











