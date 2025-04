TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Démonstration Olomouc cartonne au match 2 du barrage Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/04/2025 à 19:49 Tweeter

HC Olomouc - Dukla Jihlava : 6-0 (2-0)



Photographe : Jakub Krudenc pour hc-olomouc.cz Olomouc brille au deuxième match du barrage

Olomouc remporte le match 2 du barrage contre le Dukla mais cette fois sans trembler en humiliant littéralement le champion de Maxa Liga, complètement dépassé. Après un premier tiers vierge où Beran a encore tenu les visiteurs dedans malgré un intense bombardement, Jihlava explose au second. Le HCO inscrit quatre buts sans réplique dans le second vingt, dont deux en powerplay. Les coqs continuent leur démonstration en dernière période avec deux nouveaux buts, dont un second de la partie pour Fridrich, ce dernier termine dailleurs la rencontre avec trois points. Sirota et Švrček en ont marqué deux chacun. Machovský n'a eu besoin que de 15 arrêts pour blanchir dans ce deuxième match.

Jihlava qui ne peut disputer aucun match à domicile, disputera donc les deux prochains à Olomouc, on voit mal comment le Dukla pourrait renverser la série.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Peter Fridrich

** : Jakub Sirota

*** : Peter Fridrich
** : Jakub Sirota
* : Jan Švrček











