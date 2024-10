Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Des dérouillées Vítkovice & Litvínov corrigent leur adversaire. Net succès aussi pour le Sparta et le Motor. Mountfield et Pardubice l'emportent de justesse, l'Energie va jusqu'aux tirs au but Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/10/2024 à 21:02 Tweeter

Sparta Praha - Rytíři Kladno : 5-2

BK Mladá Boleslav - Energie Karlovy Vary : 4-5 TAB

Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec : 7-0

Motor České Budějovice - Oceláři Třinec : 5-2

Kometa Brno - Mountfield HK : 2-3

Dynamo Pardubice - HC Olomouc : 2-1

Verva Litvínov - Škoda Plzeň : 6-0



ČTK / Pryček Vladimír Vítkovice et Yetman écrasent Liberec et remontent 6e

Vítkovice inflige la déroute de la soirée à Liberec qui n'est plus que l'ombre de lui même et glisse à l'avant dernier rang. Les mineurs profitent de leur démonstration de force pour occuper la sixième place du championnat. Deux buts dans les deux premiers dont un doublé d'Abdul (qui termine la soirée à quatre points) permet de mener très largement après quarantes minutes. Trois nouveaux buts dans le dernier tiers achève la déroute des tigres blancs qui ont encaissé quatre buts en infériorité. Kalus finit à trois points, Pařík blanchit avec 27 arrêts.

Le Dynamo confirme sa première place avec une troisième victoire consécutive en déjouant Olomouc. Les chevaux surdominent mais ne l'emportent que d'une longueur d'écart. A noter les deux points de la nouvelle recrue Zbořil.

Mountfield aligne une sixième victoire d'affilée en l'emportant à Brno. Profitant rapidement d'une suppériorité les lions ouvrent le score. Avance qui ne dure que deux minutes et la Kometa égalise. Un penalty parfaitement exécuté par Zbořil permet aux locaux de passer devant. Jergl en contre échoue sur le but local mais Perret qui suit pousse au fond pour son sixième but de la saison. En toute fin de période, Mountfield repasse devant et gère son avance au dernier tiers jusqu'au bout.

ČTK / Říhová Michaela Le Sparta renverse Kladno au dernier tiers

Le Sparta remporte un derby à renversement contre Kladno. Après un premier tiers sans but, 21 arrêts. Les pétrochimistes arrêtent leur chute et maintiennent leur troisième place.Leconfirme sa première place avec une troisième victoire consécutive en déjouant. Les chevaux surdominent mais ne l'emportent que d'une longueur d'écart. A noter les deux points de la nouvelle recruealigne une sixième victoire d'affilée en l'emportant à. Profitant rapidement d'une suppériorité les lions ouvrent le score. Avance qui ne dure que deux minutes et la Kometa égalise. Un penalty parfaitement exécuté parpermet aux locaux de passer devant.en contre échoue sur le but local maisqui suit pousse au fond pour son sixième but de la saison. En toute fin de période, Mountfield repasse devant et gère son avance au dernier tiers jusqu'au bout.Leremporte un derby à renversement contre. Après un premier tiers sans but, Mašín ouvre le score pour les locaux dans le tiers médiant. Pietroniro et Tralmaks marquent deux buts d'affilée en début de dernier vingt pour retourner le match. Praha ne panique pas et domine sans partage la période, il égalise puis reprend les devants avant d'assurer avec deux buts en cage vide.

L'Energie continue son yoyo avec un bon succès aux tirs au but contre Mladá Boleslav. Un bon premier tiers permet aux lions de sortir en tête. Karlovy Vary inscrit trois buts sans réplique au deuxième tiers et renverse complètement la partie, dont deux buts de Beránek. Le BK matraque au dernier tiers avec pas moins de 22 lancers dans la période ! Sur un powerplay les locaux se rapprochent. En fin de tiers, Buchtele qui avait marqué le premier but de la partie, égalise. La prolongation ne donne rien, aux tirs au but KV l'emporte avec une nouvelle réalisation de Beránek.

Le Motor remonte au douzième rang après avoir remporté une belle victoire contre Třinec qui sombre. Les automobilistes démarrent bien et mènent rapidement 2-0, puis 4-1 après deux périodes. Les Oceláři forcent le verrou au dernier tiers, réduisent l'écart mais pas plus, un dernier but en cage vide scelle une dixième défaite en 15 matchs pour le quintuple champion en titre.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jindřich Abdul (Vítkovice Ridera)

** : Ondřej Beránek (Energie Karlovy Vary)

*** : Jindřich Abdul (Vítkovice Ridera)

** : Ondřej Beránek (Energie Karlovy Vary)

* : Jakub Zbořil (Dynamo Pardubice)











