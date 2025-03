Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Deux qualifiés, deux prolongés Třinec et Mladá Boleslav rejoignent les quarts de finale, les deux autres matchs gagnés par Karlovy Vary et České Budějovice prolongent Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 11/03/2025 à 21:39 Tweeter

Oceláři Třinec - Verva Litvínov : 4-1 (3-1)

BK Mladá Boleslav - Škoda Plzeň : 1-0 ap (3-1)

Vítkovice Ridera - Energie Karlovy Vary : 1-3 (2-2)

Bílí Tygři Liberec - Motor České Budějovice : 0-3 (2-2)



hcocelari.cz Les Oceláři éliminent Litvínov au match 4

Comme on pouvait le craindre, les Oceláři ont plié la série à domicile en remportant le quatrième match contre - Verva Litvínov : 4-1- Škoda Plzeň : 1-0 apVítkovice Ridera -: 1-3 (2-2)Bílí Tygři Liberec -: 0-3 (2-2)Comme on pouvait le craindre, lesont plié la série à domicile en remportant le quatrième match contre Litvínov. Largement dominateurs au premier tiers, les locaux ne peuvent pourtant pas ouvrir le score. Le verrou de l'ouest saute à l'entame du dernier tiers, Růžička ouvre la marque en powerplay, la minute suivante Sikora double la mise. Les pétrochimistes renversent la tendance et Sukeľ réduit l'écart. Le dernier tiers est disputé, mais comme d'habitude la pièce retombe du côté du quintuple champion en titre et Hrehorčák double la mise. Třinec passe assez facilement le premier tour des playoffs et attendant le nom de son futur adversaire.

Le Motor après deux matchs perdus sans marquer à imposer sa marque au match 4 et inflige à Liberec la même punition. Le match démarre à toute allure côté visiteur, dès la 3ème minute Pýcha ouvre la marque. Dans la foulée, les locaux sont pénalisés, et moins d'une minute après le premier but, Kubík double la mise. Les tigres blancs dominent le tiers médiant sans succès, le score ne bouge pas. Lántoši manque un penalty dans le dernier vingt. A l'image du naufrage des Bílí Tygři dans cette ultime période où ils sont nettement dominés alors qu'ils sont menés et ne tirent que deux fois. Gulaš alourdit la marque en cage vide tandis que Klouček blanchit avec 19 arrêts. České Budějovice égalise dans la série et disputera un match décisif chez eux, jeudi.

bkboleslav.cz Mladá Boleslav éliminent Plzeň en prolongation

Mladá Boleslav s'impose sur le fil dans ce quatrième match de la série devant ses incroyables partisans, élimine Plzeň et rejoint les quarts de finale des playoffs. Le premier tiers voit les deux équipes se neutralisent avec une légère dominatione des Indiens. La même chose se répète au deuxième tiers, puis au troisième. Mais les deux gardiens ne laissent rien filtrer et c'est sur un très peu courrant 0-0 que s'achève cette dernière période. Il faut donc disputer une prolongation, pour la première fois de la série. Il ne faut que 28 secondes de prolongation à Fořt pour donner la victoire et la qualification aux lions. Furch blanchit avec 26 arrêts et il est encore une fois un des artisans principaux de la victoire du BK.

L'Energie s'impose avec brio dans le match 4 à Vítkovice et égalise dans la série, s'offrant un match décisif jeudi devant ses partisans. La série rechange une fois encore de visage. Karlovy Vary dos au mur domine sans partage le premier tiers et Gríger ouvre logiquement la marque. Profitant d'un powerplay dès la reprise, Roberts Bukarts égalise. Karlovy Vary hausse le ton et frappe deux fois en deux minutes grâce à Procházka et Gríger pour son deuxième but de la soirée. Vítkovice accélère au dernier tiers pour réduire l'écart et force le verrou, mais la porte résiste. Le score ne bouge plus juqu'au bout et la série se prolonge.





Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dominik Furch (Mladá Boleslav)

** : Dávid Gríger (Karlovy Vary)

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dominik Furch (Mladá Boleslav)

** : Dávid Gríger (Karlovy Vary)

* : Andrej Nestrašil (Třinec)











