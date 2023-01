Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Deuxičme but pour Perret Jordann Perret marque son deuxičme but en deux matchs en extraliga tchčque Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 08/01/2023 ŕ 19:08 Tweeter mountfieldhk.cz Perret marque son deuxičme but en deux matchs



Mountfield a peiné à domicile pour se défaire d'Olomouc et l'emporte finalement en prolongation. Dans cette partie Jordann Perret marque son deuxième but de la saison. Deuxième en deux matchs d'affilée pour le natif d'Autran.

A la moitié du deuxième vingt, les deux équipes sont à égalité. Les locaux menaient 3-1 mais ont encaissé deux buts coup sur coup. Ils tentent de rerpartir. Perret dans l'angle contrôle le palet, il repasse vers le centre résiste au pressing des défenseurs d'Olomouc et dans le slot envoie un bon lancer qui termine sa course au fond des filets.

Le HCO parvient à égaliser avant la deuxième sirène et finalement Mountfield ne l'emporte qu'en prolongation grâce à Blain qui marque sur powerplay. Mountfield a peiné à domicile pour se défaire d'Olomouc et l'emporte finalement en prolongation. Dans cette partie Jordann Perret marque son deuxième but de la saison. Deuxième en deux matchs d'affilée pour le natif d'Autran.A la moitié du deuxième vingt, les deux équipes sont à égalité. Les locaux menaient 3-1 mais ont encaissé deux buts coup sur coup. Ils tentent de rerpartir. Perret dans l'angle contrôle le palet, il repasse vers le centre résiste au pressing des défenseurs d'Olomouc et dans le slot envoie un bon lancer qui termine sa course au fond des filets.Le HCO parvient à égaliser avant la deuxième sirène et finalement Mountfield ne l'emporte qu'en prolongation grâce à Blain qui marque sur powerplay. Hradec Králové pointe toujours à la huitième place avec cette deuxième victoire de suite mais un cinquième match d'affilée en prenant des points.



Revoir ce but en vidéo :



Video se připravuje ... © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur