TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : En forme pour la nouvelle année Le Motor, Plzeň, Třinec et Olomouc ont du rythme au milieu de tableau. L'Energie se reprend, le Sparta brille tandis qu'en bas Kladno quitte la dernière place Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/01/2025 à 21:30

Oceláři Třinec - Mountfield HK : 1-0 TAB

Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav : 4-3 TAB

Škoda Plzeň - Kometa Brno : 3-1

Energie Karlovy Vary - Vítkovice Ridera : 6-3

Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec : 3-2

HC Olomouc - Verva Litvínov : 3-1

Sparta Praha - Dynamo Pardubice : 6-2



hcplzen.cz Plzeň assure à domicile contre Brno

Deuxième victoire consécutive pour Plzeň et cinquième sur les sept derniers matchs, cette fois c'est la Kometa qui s'est incliné dans la ville natale de Škoda. Un match très nettement dominé d'un bout à l'autre par les Indiens qui vont mener jusqu'à 3-0. Zohorna sauve l'honneur des Moraves en inscrivant leur unique but à 3 secondes de la fin.

Le Sparta se rapproche de la deuxième place en corrigeant Pardubice qui tient encore ce fauteuil. Le Dynamo mène pourtant 2-0 après un tiers mais il s'effondre dans les deux dernières périodes en encaissant trois buts dans chaucne dont un tour du chapeau de Špaček.

L'Energie retrouve le sourire avec un large succès à domicile contre Vítkovice qui subit un deuxième revers de rang. Pourtant les mineurs menaient 2-0 après une période. Les locaux renversent le match en deux minutes à l'entame du deuxième tiers en inscrivant trois buts. Nellis marque son deuxième but de la partie pour égaliser avant la deuxième sirène. Karlovy Vary atomise son adversaire au dernier vingt avec trois buts sans réplique. Beránek inscrit un doublé et trois points, même total pour Reunanen et Černoch.

hcmotor.cz Le Motor domine Mladá Boleslav aux tirs au but

Le Motor redémarre après quatre défaites de rang, avec un succès aux tirs au but contre Mladá Boleslav. Les locaux ont mené la rencontre jusqu'à 3-1 à la mi-match, mais patiemment les lions sont revenus au score pour égaliser. Après une longue séance de fusillade, Kubík donne la victoire.

Olomouc poursuit son yoyo mais cette fois vers le haut avec un bon succès contre le nouveau leader, Litvínov. Après presque quarante minutes sans but, Kunc ouvre la marque pour les locaux en toute fin de seconde période. Le leader égalise, mais Kunc inscrit encore deux buts, dont un en cage vide, pour compléter le hat-trick et offrir la victoire aux coqs.

Les Rytíři signent une deuxième victoire de suite, et celle-ci capitale contre Liberec, ce qui lui permet d'abandonner la dernière place à son adversaire du soir. Grâce notamment à un doublé de Vandas, Kladno mène 3-0 après les deux premiers tiers. Weatherby débloque le score en powerplay dès l'entame du dernier tiers. Flynn ne rapproche la marque que dans la dernière minute de jeu, les tigres blancs ne reviendront pas.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Michal Kunc (Olomouc)

** : Michael Špaček (Praha)

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Michal Kunc (Olomouc)

** : Michael Špaček (Praha)

* : Tomáš Vandas (Kladno)











