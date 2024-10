Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : En panne Le Motor subit un cinquième revers de suite et s'enfonce à la dernière place. Kladno poursuit son bon début de saison avec un nouveau succès Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/10/2024 à 21:14 Tweeter

Rytíři Kladno : 3-4

Kometa Brno - Motor České Budějovice : 3-0



Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz Brno et Postava se relancent en enfonçant le Motor

La Kometa bien peu brillante en ce début de championnat espère rebondir un peu à domicile face à la lanterne rouge du championnat. České Budějovice reste sur quatre revers consécutif et doit prendre des points en Moravie. Les locaux sombrent sous les fautes au premier tiers mais le Motor n'en profite absolument pas, le score reste vierge après un tiers. La défense jaune sombre et Zbořil s'infiltre entre trois joueurs, son tir du poignet heurte le gardien mais termine au fond. Les visiteurs repartent de l'autre côté mais sur un contre, Zohorna est accroché irrégulièrement. Un pénalty est sifflé. Zbořil le tire, il s'élance sur le côté droit mais Klouček fait un solide arrêt. CB domine le deuxième tiers mais le score ne bouge pas. Au dernier tiers, les locaux reprennent du poil de la bête. Kollár en break parvient à glisser au fond avant d'heurter le gardien et de faire déplacer la cage, en tout cas c'est l'arbitre qui le dit, les images sont bien plus tendancieuses. Le Motor pousse mais ne parvient pas à revenir, il sort son gardien pour tenter de revenir. Flek parvient à marquer dans la cage vide pour assurer la victoire de Brno qui remonte neuvième. Postava blanchit avec 31 arrêts. České Budějovice subit un cinquième revers de suite et poursuit sa plongée.

Plzeň qui a soutiré un bon point au champion en titre, reçoit Kladno pour tenter de remonter. Les chevaliers en forme en début de championnat ont des points à prendre dans le Sud. Un bon premier tiers ne donne aucun but. Dès la reprise, Archambault ouvre le score pour les locaux. Joie de courte durée, moins d'une minute plus tard Ticháček égalise. Les deux équipes continuent de se rendre coup pour coup. Un doublé de Melka permet aux visiteurs de mener à deux reprises, et jusqu'à la deuxième sirène. Les Indiens surdominent la dernière période et parviennent à égaliser une fois encore grâce à Simon. En toute fin de match, Tralmaks est expulsé et Plzeň obtient cinq minutes de powerplay sur la dernière minute de jeu. Šenkeřík dégage au loin, Straka est le premier sur le palet et vient battre le portier local à 3 secondes de la sirène ! Echec et mat. Les Rytíři grimpent au cinquième rang, Plzeň descend à l'avant dernier.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Michal Postava (Kometa Brno)

