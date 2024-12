Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Encore de l'espoir Kladno se relance pour garder espoir, Plzeň se replace, Brno assure la chasse derrière Mladá Boleslav. Litvínov vire en tête suivit du Sparta Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 31/12/2024 à 10:59 Tweeter

BK Mladá Boleslav - Oceláři Třinec : 3-2 TAB

Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary : 4-1

Kometa Brno - HC Olomouc : 5-3

Bílí Tygři Liberec - Škoda Plzeň : 3-4 TAB

Mountfield HK - Rytíři Kladno : 2-4

Sparta Praha - Motor České Budějovice :7-5



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Kladno l'emporte contre Mountfield et garde espoir

Kladno qui reste sur quatre défaits de suite termine l'année 2024 à Mountfield et s'est imposé avec brio pour conserver l'espoir. En effet, les chevaliers ne sont plus qu'à deux points de la sortie du ravin. Après un premier tiers sans but, Dmowski et Tamáši donnent deux longueurs d'avance aux locaux. Au dernier tiers, les Rytíři chargent, Pietroniro assisté de Jágr puis Nemčík permettent aux visiteurs d'égaliser. Profitant d'un powerplay, Ticháček donne l'avant aux chevaliers. Tralmaks enfonce le clou peu après, les locaux sont au tapis.

Litvínov s'empare provisoirement de la tête du championnat avec une nette victoire dans le derby contre l'Energie. C'est pourtant l'équipe visiteuse qui ouvre la marqrâce Jiskra mais elle est ensuite emportée par son indiscipline. Le powerplay pétrochimiste fait merveille avec quatre buts, Ondřej Kaše et Koblasa terminent cette soirée avec trois points.

Le Sparta reste troisième avec victoire très offensive contre České Budějovice. Le Motor démarre bien et Kubík lui permet de mener après un tiers. Les locaux inscrivent quatre buts dans les i premirs minutes du tiers médiant, mais deux éalisations coup sur coup des visiteurs leur permettent de recoller. Lajunen éloigne de nouveau le score dans les dernières secondes de la période. Olesen, puis Ordoš permettent aux automobilistes d'égaliser au dernier tiers. En fin de match, Irving remet les locaux devant, qui conclueront ce match fou en cage vide. Kemiläinen termine à trois points.

bkboleslav.cz Mladá Boleslav domine le champion et retuve la 5e place

Mladá Boleslav repasse cinquième grâce un bon succès à domicile contre les Oceláři. Le héros des verts s'appellent Junttila qui a inscrit les trois buts de son équipe et donne la victoire en prolongation.

La Kometa confirme ses bonnes dispositions avec une trois victoire de suite, cette fois dans le derby de Moravie contre Olomouc. Les deux adversaires se neutralisent au tiers initial avec deux buts chacuns. Nahodil en powerplay inscrit son deuxième but de la partie pour remettre le HCO devant. Beaudin égalise en fin de période. Dans un dernier tiers un peu plus maîtrisé, Brno passe devant et tient son avance avant de conclure en cage vide. La comète revient a égalité avec la sixième place.

Plzeň remporte une victoire laborieuse mais précieuse à Liberec qui lui permet de repaer onzième. Les Bílí Tygři n'ont plus que deux point d'avance sur la dernière place. Dans un match équilibré, les deux équuipes se neutralisent jusqu'à la séce de tirau but où Matýs est le seul à trouver la faille pour donner la victoire aux Indiens.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Julius Junttila (Mladá Boleslav)

** : Valtteri Kemiläinen (Praha)

* : Duards Tralmaks (Kladno) - Oceláři Třinec : 3-2 TAB- Energie Karlovy Vary : 4-1- HC Olomouc : 5-3Bílí Tygři Liberec -: 3-4 TABMountfield HK -: 2-4- Motor České Budějovice :7-5qui reste sur quatre défaits de suite termine l'année 2024 àet s'est imposé avec brio pour conserver l'espoir. En effet, les chevaliers ne sont plus qu'à deux points de la sortie du ravin. Après un premier tiers sans but,etdonnent deux longueurs d'avance aux locaux. Au dernier tiers, les Rytíři chargent,assisté depuispermettent aux visiteurs d'égaliser. Profitant d'un powerplay,donne l'avant aux chevaliers.enfonce le clou peu après, les locaux sont au tapis.s'empare provisoirement de la tête du championnat avec une nette victoire dans le derby contre l'. C'est pourtant l'équipe visiteuse qui ouvre la marqrâcemais elle est ensuite emportée par son indiscipline. Le powerplay pétrochimiste fait merveille avec quatre buts,etterminent cette soirée avec trois points.Lereste troisième avec victoire très offensive contre. Le Motor démarre bien etlui permet de mener après un tiers. Les locaux inscrivent quatre buts dans les i premirs minutes du tiers médiant, mais deux éalisations coup sur coup des visiteurs leur permettent de recoller.éloigne de nouveau le score dans les dernières secondes de la période., puispermettent aux automobilistes d'égaliser au dernier tiers. En fin de match,remet les locaux devant, qui conclueront ce match fou en cage vide.termine à trois points.repasse cinquième grâce un bon succès à domicile contre les. Le héros des verts s'appellentqui a inscrit les trois buts de son équipe et donne la victoire en prolongation.Laconfirme ses bonnes dispositions avec une trois victoire de suite, cette fois dans le derby de Moravie contre. Les deux adversaires se neutralisent au tiers initial avec deux buts chacuns.en powerplay inscrit son deuxième but de la partie pour remettre le HCO devant.égalise en fin de période. Dans un dernier tiers un peu plus maîtrisé, Brno passe devant et tient son avance avant de conclure en cage vide. La comète revient a égalité avec la sixième place.remporte une victoire laborieuse mais précieuse àqui lui permet de repaer onzième. Les Bílí Tygři n'ont plus que deux point d'avance sur la dernière place. Dans un match équilibré, les deux équuipes se neutralisent jusqu'à la séce de tirau but oùest le seul à trouver la faille pour donner la victoire aux Indiens.*** : Julius Junttila (Mladá Boleslav)** : Valtteri Kemiläinen (Praha)* : Duards Tralmaks (Kladno) © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur