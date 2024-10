Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Encore un revers Vítkovice inflige un quatrième revers consécutif au leader, rejoint par Pardubice, le Sparta n'est plus très loin non plus. Karlovy Vary et Kladno assurent dans la bonne partie du tableau. En bas Mountfield rebondit Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/10/2024 à 21:03 Tweeter

Rytíři Kladno - HC Olomouc : 7-3

Mountfield HK - Motor České Budějovice : 4-1

Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec : 3-2 ap

Oceláři Třinec - Energie Karlovy Vary : 2-4

Verva Litvínov - Vítkovice Ridera : 1-4

Dynamo Pardubice - Škoda Plzeň : 5-0



hcverva.cz Kalus et Vítkovice dominent Litvínov qui enchaîne les revers

Litvínov s'incline nettement à domicile face à Vítkovice. Un quatrième revers de suite pour le leader qui n'a plus d'avance sur son premier poursuivant. Les mineurs remontent au septième rang, ils sont l'équipe qui a disputé le moins de match et sont donc clairement à l'embuscade. David Kaše ouvre la marque en powerplay au premier vingt. Au tiers médiant, Mikúš, Klaus et Bambula marquent pour renverser le match. Les pétrochimistes dominent nettement le dernier tiers sans parvenir à battre Pařík. Vítky inscrit un dernier but pour assurer son retour à la victoire.

Le Dynamo rejoint le leader a égalité de point en écrasant Plzeň toujours dernier après une 5e défaite de suite. Smejkal inscrit trois points et deux buts, trois points également pour Červenka. Avec 17 arrêts Will blanchit une bien tiède équipe adverse.

Le Sparta s'impose en prolongation contre Liberec. Le club de la capitale a mené par deux fois mais s'est fait rejoindre à chaque fois. Plutôt nettement dominateurs, les Pragois l'emportent finalement grâce à Horák.

Photographe : Roman Mareš pour rytirikladno.cz Les Rytíři Kladno surclassent Olomouc

Les Rytíři remportent une tonitruante victoire à domicile contre Olomouc et trônent fièrement à la cinquième place. Jarůšek termine avec un doublé, Bláha et Straka ont inscrit deux points également tout comme Korenčík chez les coqs. A noter une assistance pour Jágr.

Mountfield reprend sa remontée avec un net succès contre České Budějovice, adversaire direct. Dans un premier tiers à sens unique, les lions inscrivent pas moins de trois buts à rien. Le match est plié après à peine vingt minutes. Le Motor change de gardien au tiers médiant, mais la domination locale se poursuit sans que le score n'évolue. CB débloque enfin son compteur dans une dernière période enfin aux mains des visiteurs. Un but en cage vide scelle le sort du match.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jiří Smejkal (Dynamo Pardubice)

** : Dávid Gríger (Energie Karlovy Vary)

*** : Jiří Smejkal (Dynamo Pardubice)

** : Dávid Gríger (Energie Karlovy Vary)

* : Richard Jarůšek (Rytíři Kladno)











