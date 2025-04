Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Et finalement la surprise ! Brno s'impose à Praha dans le match 7 et rejoint la finale Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/04/2025 à 22:00 Tweeter

Kometa Brno : 1-3 (3-4)



hc-kometa.cz La Kometa Brno remporte le match 7 à Praha et rejoint la finale

Ca y est, le match 7 est arrivé, on connaîtra le nom du deuxième finaliste qui affrontera Pardubice. Le Sparta espère conclure à domicile mais Brno qui a mené 3 fois dans la série, peut espérer arracher un succès décisif dans la capitale.

Le premier tiers démarre sans round d'observation avec deux équipes qui jouent vite et bien et se rendent coup pour coup. C'est la Kometa qui frappe la première. Sur un contre, Zbořil dévie au dernier moment au second poteau pour Zohorna qui ouvre les compteurs (0-1).

Les deux équipes continuent de se neutraliser sur un excellent niveau, les deux gardiens brillent pour maintenir le score jusqu'à la fin du tiers. Dès l'entame de la deuxième période, le Sparta est pénalisé. Le powerplay de Brno s'installe, les tentatives pleuvent et Flek parvient à doubler la mise (0-2).

C'est au tour de la Kometa d'être pénalisé deux fois de suite. Le Sparta récupère donc un double avantage numérique, malgré ses tentatives, il ne parvient pas à battre Postava et le score ne bouge pas. Alors que le public ronge son frein, en toute fin de période le score évolue mais pas dans le sens que les spectateurs espéraient. Mueller glisse dans l'axe pour Zbořil qui fonce seul au but, il drible parfaitement Kořenář et triple l'écart (0-3).

Le dernier tiers voit le Sparta contrôler le palet toute la période et mitrailler, pas moins de 22 lancers, plus d'un par minute. Brno multiplie les fautes et s'accroche à son avantage. Kemiläinen d'un slap de la bleue en powerplay ouvre enfin le compteur local (1-3).

Les spartiates continuent de forcer le verrou mais sans plus de résultat. Le temps mort et la sortie du gardien n'y changeront rien. La Kometa s'impose dans ce septième match pour un troisième succès à l'extérieur dans cette demi-finale. Une qualification surprise pour Brno qui rejoint la finale pour la première fois depuis 2018, où les Moraves avaient décrochés le titre. La finale contre le Dynamo Pardubice démarera jeudi 17 avril.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Adam Zbořil

** : Michal Postava

*** : Adam Zbořil
** : Michal Postava
* : Peter Mueller











