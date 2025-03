Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Fins dramatiques Le Motor égalise à la dernière minute de jeu puis se qualifie après 84 minutes de jeu. Dans l'autre match Karlovy Vary gagne à deux minutes du terme Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/03/2025 à 22:03 Tweeter

Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec : 3-2 ap (3-2)

Energie Karlovy Vary - Vítkovice Ridera : 2-1 (3-2)



Photographe : Petr Tibitanzl Le Motor se qualife après 84 minutes de jeu

Le Motor a égalisé au dernier match et dispute un match décisif à domicile face aux Bílí Tygři. Plus d'autre solution, il faut gagner pour l'une des deux équipes afin de s'emparer d'un ticket pour les quarts de finale. Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire, Lántoši ouvre la marque après à peine - Bílí Tygři Liberec : 3-2 ap- Vítkovice Ridera : 2-1Lea égalisé au dernier match et dispute un match décisif à domicile face aux. Plus d'autre solution, il faut gagner pour l'une des deux équipes afin de s'emparer d'un ticket pour les quarts de finale. Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire,ouvre la marque après à peine 6 secondes de jeu. Les locaux dominent alors outrageusement la rencontre sans plus aucun partage. En toute fin de période, Olesen trouve enfin l'ouverture dans le coffre fort des tigres blancs et égalise. Liberec renverse la tendance au tiers médiant et profite d'une suppériorité pour reprendre les devants grâce à Vlach. La domination des visiteurs ne débouchent pas sur un nouveau but. Au dernier tiers cette fois, le Motor fait le jeu et écrase la cage adverse sous un bombardement d'enfer, en vain. Liberec va passer tout prêt du hold-up. Dans la dernière minute de jeu, avec le gardien sorti, le Motor égalise enfin. Gulaš avance, feinte parfaitement le défenseur et d'un tir enroulé parfait déjoue Kváča côté mitaine et fait hurler le public. La prolongation est équilibrée et stressante mais aucune des deux équipes ne trouve la faille après vingt minutes supplémentaires. Il faut donc enchaîner sur une deuxième prolongation. Doudera donne la victoire après 84 minutes de jeu en longeant la zone et en expédiant depuis le cercle droit la rondelle sous le bras du gardien. České Budějovice se qualifie au forceps et affrontera le Dynamo en quarts de finale.

Karlovy Vary a assuré au match 4 pour ramener la série a égalité et s'offrir un match couperet à domicile contre Vítkovice. Désormais malheur au vaincu ! L'Energie démarre à fond de train devant ses partisans en feu et domine le jeu du casque et des épaules en mitraillant dans tous les sens. Au quart d'heure de jeu, Redlich ouvre logiquement la marque pour les locaux. La partie s'équilibre un peu au tiers médiant bien que KV reste plus dominateur. Pour autant, les locaux sont pénalisés et Yetman en profite pour égaliser. Au dernier tiers, les deux équipes font jeu égal, mais a à peine deux minutes de la sirène finale, Jiskra trouve l'ouverture depuis le haut slot sur un rebond dans la défense adverse. Vítkovice tangue et repart de l'autre côté mais il manque de temps et ne peut revenir. Une défaite mortelle pour les mineurs qui quittent les playoffs tête haute après une brillante série. Karlovy Vary se qualifie difficilement et aura laissé de l'énergie avant d'affronter Brno en quarts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nick Olesen (České Budějovice)

** : Petr Kváča (Liberec)

