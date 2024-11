Verva Litvínov - Dynamo Pardubice : 4-1

BK Mladá Boleslav - Sparta Praha : 3-2 ap

Vítkovice Ridera - Motor České Budějovice : 1-5

Bílí Tygři Liberec - Oceláři Třinec : 2-1 ap



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitrygri.cz Liberec enfonce Třinec au dernier rang

Oceláři bien moroses quintuple champion en titre vaincus à leur trois dernières sorties. Dans un premier tiers équilibré, Mélancon donne l'avantage aux locaux sur un slap de la bleue en powerplay. Dans un deuxième tiers surdominé par Třinec, Hrehorčák égalise logiquement. La partie se rééquilibre au dernier vingt et le score est verrouillé. Il faut à peine une minute en prolongation pour que Faško-Rudáš ne donne la victoire aux locaux. Liberec aligne un troisième succès consécutif et abandonne la dernière place à son adversaire du jour. Třinec qui a remporté les cinq derniers titres se retrouve dernier de la classe, rien ne va plus pour un champion boitillant, méconnaissable et qui a été éliminé cette semaine de la CHL.

Le Motor remporte une très large victoire sur la glace d'Ostrava pour bondir jusqu'à la huitième place. Dans un premier tiers sans partage, les automobilistes inscrivent deux buts sans réplique. Zdráhal rapproche le score en début de deuxième tiers, mais sous les roues deux nouveaux buts sont marqués avant la deuxième sirène. Cibulka inscrit le dernier but au troisième tiers et son deuxième point de la partie. Nouveau lourd revers pour les mineurs qui inquiètent et se retrouvent à la dixième place du classement général.

Photographe : MatyᚠRjabi pour hcverva.cz Litvínov remporte le choc au sommet contre Pardubice

Litvínov a remporté le match au sommet à domicile en dominant séchement Pardubice. Le premier tiers est dominé sans partage par les locaux,

Sukeľ et Ondřej Kaše donnent deux longueurs d'avance. Le Dynamo réduit la marque en toute fin de deuxième vingt. Les visiteurs poussent pour revenir, en vain. Deux buts en cage vide scellent la victoire des pétrochimistes qui récupèrent le premier rang à leur adversaire du soir. De plus ils conservent un match en retard qui pourrait leur permettre de prendre le large au classement de la ligue tchèque.

Mladá Boleslav l'emporte en prolongation sur un but de Skalický,

face au redoutable Sparta qui restait sur quatre succès de rang. Řepík ouvre la marque au premier vingt, mais dans la période médiane les efforts des lions leur permettent d'égaliser et même de prendre les devants avec un but de Buchtele contre son ancienne équipe. Řepík inscrit son deuxième but du soir pour égaliser et prendre le point de la prolongation. Le BK reste cinquième du général mais colle à ses adversaires et montre qu'il faut toujours compte avec lui.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Pavol Skalický (BK Mladá Boleslav)

** : Tomáš Cibulka (Motor

České Budějovice)

* : Matúš Sukeľ (Verva

Litvínov)