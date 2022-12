TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Jágr de retour sur la glace ! Derniers matchs tchèques avant la trêve, surprise pour Kladno qui en déplacement à Liberec aligne la légende inoxydable dans son effectif Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 11/12/2022 à 16:36 Tweeter hokej.cz Jágr dispute son premier match de la saison

Jaromír Jágr a cinquante ans remonte sur la glace en élite tchèque, il joue aujourd'hui avec son équipe des Rytíři sur la glace de Liberec. L'inoxydable légende du hockey tchèque est toujours là et dispute son premier match de la saison sur le quatrième bloc de Kladno.











