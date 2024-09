Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Jágr immortel A 52 ans, Jágr s'offre un nouveau but dans la victoire de Kladno. Vítkovice, Brno & Třinec signent également leur premier succès. Le Dynamo, Litvínov & Mladá Boleslav encore vainqueurs restent en tête Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/09/2024 à 18:13 Tweeter

Oceláři Třinec - Motor České Budějovice : 4-0

Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav : 0-2

Škoda Plzeň - Verva Litvínov : 1-3

Rytíři Kladno - Sparta Praha : 4-2

Bílí Tygři Liberec - Vítkovice Ridera : 2-4

Mountfield HK - Kometa Brno : 1-2

HC Olomouc - Dynamo Pardubice : 2-4





Jaromír Jágr, 52 ans, qui a annoncé qu'il disputerait sa dernière saison professionnelle cette année, a inscrit son premier but de la saison (son deuxième point en 2 matchs). Et ce fut le but victorieux de Kladno contre Praha dans le derby. En powerplay, le vétéran se retourne et d'un revers compliqué vient trouver la faille pour donner le 3-0 à son équipe à a 33e. Le Sparta assommé va se rapprocher en dernière période avec deux buts. Mais un dernier but en cage vide de Tralmaks assure la victoire surprise des Rytíři.

Le Dynamo reste en tête du championnat avec une deuxième victoire remportée à Olomouc. Un succès largement permis par Vondráček auteur de trois points dont un doublé.

Litvínov remporte son deuxième succès aussi en s'imposant à Plzeň dans une rencontre où tous les buts ont été marqués dans le premier vingt.

Mladá Boleslav s'impose aussi une deuxième fois et reste sur le podium. Furch blanchit avec 24 arrêts l'Energie qui n'a pas encore marqué le moindre but en deux rencontres.

Vítkovice s'empare de la quatrième place après un bon succès à Liberec. Un excellent début de match permet aux mineurs de mener 2-0 mais ils se font rejoindre et doivent accélérer de nouveau en fin de match pour l'emporter. Kalus compte trois points, Claireaux marque son premier but et inscrit deux points.

Premier succès de la saison également pour Brno qui déjoue Mountfield sur le fil. Perret inscrit une assistance sur le but de son équipe.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Tomáš Vondráček (Dynamo Pardubice)

** : Marek Kalus (Vítkovice Ridera)

*** : Tomáš Vondráček (Dynamo Pardubice)

** : Marek Kalus (Vítkovice Ridera)

* : Dominik Furch (BK Mladá Boleslav)











