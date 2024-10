Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Jamais deux sans trois Troisième victoire consécutive pour Brno qui poursuit sa remontée Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/10/2024 à 22:29 Tweeter

Kometa Brno - BK Mladá Boleslav : 4-2 (1-1, 3-0, 0-1)



Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz Brno remporte une 3e victoire de suite en déjouant le BK

La Kometa remonte au général (10ème) grâce à deux victoires consécutives, mais il s'agit quand même d'un départ laborieux. Une victoire à domicile dans le match en retard lui permettrait de gagner quatre places d'un coup. En face, Mladá Boleslav quatrième, a démarré tambour battant cette saison. Vainqueurs également sur leurs deux dernières rencontre les lions peuvent grimper sur le podium en cas de succès dans la capitale morave.

Les visiteurs démarrent pied au plancher la rencontre mais sont rapidement pénalisés. Růžička repousse un tir, Buchtele récupère la rondelle et contre, il prend le meilleur sur trois joueurs locaux et vient fusiller Krošelj d'un tir impeccable à mi-hauteur (0-1).

Le match s'équilibre sur un rythme moyen. A la mi-tiers les locaux parviennent à revenir à égalité. Un cafouillage de palet en zone médiane et un changement de ligne désastreux laisse Beaudin partir en break à un contre un, il déshabille le défenseur et vient égaliser (1-1).

Le tiers finit sur une domination des visiteurs qui ne débouche sur rien. Le BK reprend aussi bien la période médiane. Brno contre et fait mouche, Konečný contourne la cage et lance, le palet touche le bras du portier vert mais termine au fond (2-1).

Le match est rapide et engagé, mais progressivement les locaux se montrent plus dangereux. MB mène des contres pour tenter de revenir. En powerplay la Kometa met la pression mais le score ne bouge toujours pas. Une perte de palet à l'offensive des visiteurs profite à Pospíšil qui contre, il remet parfaitement dans l'axe pour Mueller, la nouvelle recrue d'un tir parfait fait trembler les filets pour son premier match (3-1).

Brno accélère encore en fin de tiers mais le BK contre toujours dangereusement. Dans les dernières minutes une faute de chaque côté est sifflée. Un bon contre à deux contre deux profite aux locaux. Mueller glisse pour Zbořil qui glisse entre les pads du portier adverse (4-1).

Les visiteurs continuent de dominer le jeu mais le score en reste là. En fin de partie ils sont pénalisés et doivent se replier en défense, perdant deux longues minutes. A 2'20 du terme ce sont les locaux qui sont sanctionnés. Le BK sort son gardien pour jouer à six contre quatre. Installés les lions manquent le cadre ou tirent sur le gardien, ils ne reviendront pas. Brno s'impose pour la troisième fois de suite et monte au sixième rang.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Peter Mueller

** : Nicolas Beaudin

* : Jan Buchtele

