TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Journée reportée, deuil national La journée d'aujourd'hui en extraliga tchèque est repoussée du au deuil national que traverse le pays Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/12/2023 à 19:06

Hier, une fusillade a eclaté dans l'université Charles de Praha. 14 personnes ont été tuées et 35 blessés. Le pays est en état de choc et un deuil national a été décrété.

Dans ces conditions la 29ème journée d'extraliga tchèque a été logiquement repoussée. Elle se déroulera pour la plupart des rencontres, le 17 janvier.

