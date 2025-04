Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Jusqu'au septième ciel Le Dynamo s'impose largement à Brno et pousse à la tenue d'un septième match décisif Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/04/2025 à 20:12 Tweeter

Dynamo Pardubice : 1-5 (3-3)



hcdynamo.cz Le Dynamo remporte nettement le match 6 à Brno et égalise

La Kometa a encore brillé au match 5 et l'a emporté à Pardubice pour se placer dans la meilleure disposition, elle peut être sacrée ce soir devant son public. Le Dynamo n'a plus le choix, il faut vaincre ou mourir.

Le premier tiers est plutôt fermé mais c'est bien les visiteurs qui se montrent plus dangereux et qui dominent la rencontre, il faut dire qu'ils n'ont guère le choix. Une première faute entrave le jeu de Pardubice, mais les locaux n'en profitent pas vraiment. Peu après le retour à égalité, Kondelík contre bien, il bute sur le portier dans le coin, le palet traîne devant la cage et les deux défenseurs moraves ne parviennent pas à s'en saisir, Sedlák lui y réussit et le pousse au fond (0-1).

Une ouverture du score logique bien que pas très jolie, le Dynamo s'en contentera, surtout que ses quelques tentatives de la fin de la période ne donnent rien. Dès l'entame du dernier vingt, les visiteurs sont pénalisés pour un stupide surnombre. L'occasion pour la Kometa de revenir, mais elle va se faire prescrire sa propre médecine. Sedlák chippe le palet à la bleue et contre seul, il fait se coucher Postava, longe le but et expédie juste sous la barre pour doubler la mise (0-2).

Le match tourne de plus en plus en faveur du Dynamo qui domine les débats et contrôle le palet. Brno ne semble pas en mesure de reprendre pied, alors qu'il est à domicile et qu'un succès lui assurerait la couronne. Le palet est monopolisé par les visiteurs qui ne peuvent toutefois pas tuer la rencontre. A la reprise du dernier tiers la musique ne change pas et le chef d'orchestre non plus. Le Dynamo fait sauter une troisième fois la banque. Vála canonne de la bleue, Radil dévie au fond (0-3).

L'addition prend une tournure de plus en plus salée, Pardubice réduit son offensive en vue de se garder des forces pour un match 7 de plus en plus certain. La Kometa en profite pour enfin démarrer son jeu et se porter vers l'avant. Finalement Brno parvient à débloquer son compteur. Cingel derrière la cage remet devant pour Pospíšil qui lance au fond (1-3).

Pardubice ne laisse plus couler et repart dans l'autre sens, la fin de partie étant disputée et agréable, mais sans évolution du score. Brno sort alors son gardien, surtout que son adversaire est pénalisé, les locaux sont donc à 6 contre 4. Dvořák bloque un lancer en se jettant, Mandát récupère et balance au loin jusque dans la cage vide (1-4).

Le gardien morave ne rentre pas et Brno repart, mais perd le palet en entrant dans la zone adverse, Smejkal trouve lui aussi la cage vide (1-5).

Large victoire pour le Dynamo dans ce match 6 et méritée aux vues des efforts déployés. La finale est de nouveau égalisée et le titre se jouera sur un unique match 7, mardi à Pardubice.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Lukáš Sedlák

** : Jáchym Kondelík

