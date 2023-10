Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : L'arrêt d'un géant TomᚠPlekanec met fin à sa longue et prolifique carrière à 40 ans Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/10/2023 à 11:30 Tweeter Photographe : Roman Mareš pour hc-kladno.cz TomᚠPlekanec met fin à sa carrière légendaire

La nouvelle est tombée ce matin, Tomáš Plekanec met fin à sa carrière. Blessé le 8 octobre avec Kladno, il avait été annoncé qu'il serait absent des glaces pour au moins un mois. Le joueur a annoncé qu'il ne pourrait pas reprendre le hockey car ce serait un risque trop grand pour sa santé.

Plekanec a disputé 1001 matchs en NHL pratiquement tous avec les Canadiens de Montréal, il a marqué 608 points (233 buts, 375 assistances). Il avait quitté la grande ligue en 2018 et avait rejoint tout naturellement le club de Kladno, son club formateur et sa ville natale. Club géré par une autre légende tchèque, Jaromír Jágr. Depuis il joue sous le maillot des Rytíři en tant que capitaine, il a réalisé deux formidables saisons, ces deux dernières années (53 points et et 49 points). Terminant l'an dernier troisième meilleur compteur du championnat. Cette saison il avait déjà quatre points en neuf matchs.

Plekanec a disputé 104 matchs sous le maillot national tchèque, participant à onze championnats du monde et deux jeux olympiques.

